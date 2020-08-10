法醫界「尹柯南」尹莘玲醫師　屏東細膩講解常見兒虐案

記者陳崑福／屏東報導

國內兒童受虐事件不斷，其中並發生不幸案例，屏東縣雖無兒虐致死個案，但強化兒虐案件中第一線員警之判斷及應變作為相當重要，屏東縣政府警察局今10日特邀尹莘玲醫師，講授兒虐驗傷辨識的技巧及經驗，讓在場的處理兒虐案件第一線員警、社工、鑑識人員等人員獲益良多。

▲尹莘玲（中）與局長李文章（右）。

根據衛福部統計資料指出，台灣每年將近有9000名兒童或青少年受到身體、精神、性、疏忽等不當對待。2017年疑遭受不當對待的兒童少年保護通報案件達5萬9千912件，2018年是5萬9千915件，2019年更高達7萬3千973件，平均1天就受理176件兒童少年保護案，相當驚人。

曾任屏東及高雄地檢署法醫，現職高雄醫學大學附設中和紀念醫院法醫病理科主任尹莘玲，有「尹柯南」之稱，從事法醫11年，解剖過2千多具屍體，堅持以證據及專業說話，在她心中最放不下的是好幾個嚴重受虐致死的兒童，因此她重回醫院致力於兒童驗傷工作，並成立「兒童驗傷醫療整合中心」，在專業領域拯救受虐兒童。

在「兒童驗傷醫療整合中心」中，她持續創新及精進各種驗傷技巧及高科技儀器，自製各種傷痕模型及驗傷尺，並努力宣達兒虐驗傷知識，「只因不願再看到有孩童受虐」。尹莘玲醫師以女性溫柔而堅定的態度，拯救無數受虐致死的無辜靈魂，更讓她榮獲衛福部紫絲帶獎、醫療奉獻獎等殊榮。

尹醫師在演講中，詳細講述兒虐常見方式、受虐傷表徵及如何從瘀傷去推論受傷時間等，讓在場人員受益良多。

局長李文章表示，遇兒童少年保護案件，第一線社工、員警、法醫及檢察官扮演關鍵角色，一旦誤判，都可能造成無法挽回的悲劇，因此第一線執法同仁對於兒虐受傷型態的辨識，需具備專業的訓練及判斷，即時阻絕憾事發生，讓屏東的孩童都能平安長大。

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