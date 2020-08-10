獨／全台首起！詭異包裹宅配派出所　大綠物放話「乖乖」...警秒變臉走心

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市政府警察局鹽埕分局七賢路派出所收到一個不明紙箱，當時宅配抵達的時候，派出所長周煒翔剛好在派出所內備勤，由於紙箱外頭並沒有寫明寄件人，周煒翔一臉好奇打開來看，裡頭有一個印有「高雄鹽埕區七賢派出所轄區都乖乖」字樣的大包裝綠色乖乖，讓周煒翔相當開心，趕緊找位置要擺放，而乖乖公司表示這是送給派出所的一份小禮物，感謝他們對治安的付出。

▲高雄市七賢路派出所收到一份不明包裹 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市七賢路派出所收到一份客製化大禮「乖乖大禮包」 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在7月18日上午11點左右，一名宅配人員將包裹送進了七賢路派出所，值班員警仔細看看紙箱，外觀並沒有寫明是要由誰簽收，只有簡單寫了七賢路派出所收，當時所長就在值班台後方，拿起了紙箱還搖晃一下，隨後就拆開紙箱，這一開就看到一包「綠色大物」，上頭還寫了「高雄鹽埕區七賢派出所轄區都乖乖」，當場讓他笑了出來，趕緊把這個綠色大乖乖就擺到值班台後方「鎮一下」。

原來是乖乖公司之前看到《ETtoday新聞雲》記者報導《獨／派出所求無事狂擺「綠色神物」 20字咒！警曝老學長傳承：禁忌不能說》，乖乖公司認為非常有趣，所以就「客製化」七賢路派出所的乖乖包裝，等到完成之後，無預警的寄下來，就是要給派出所員警一個驚喜，乖乖公司人員表示說，這是公司首次替派出所客製化，為得就是要謝謝他們平常對治安的辛勞。

▲高雄市七賢路派出所收到一份客製化大禮「乖乖大禮包」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市七賢路派出所收到一份客製化大禮「乖乖大禮包」 。（圖／記者吳奕靖攝）

七賢路派出所員警表示這個驚喜讓他們非常開心，真的有被嚇一跳，未來會把這包「大乖乖」當成為「鎮所之寶」，而且笑說收到這包大乖乖，轄區的治安真的都變好了，沒有「重大刑案」，就連傷亡車禍都減少了！

▲高雄市七賢路派出所收到一份客製化大禮「乖乖大禮包」 。（圖／記者吳奕靖攝）