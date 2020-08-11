中美科技戰／美制裁華為..高通先跳腳 陸學者：殺敵一千自損八百

▲美國抵制華為的行為，大陸學者分析是「殺敵一千自損八百」。（資料圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

美國對華為進行第二輪制裁，台積電宣布下個月15日終止向華為提供晶片，一但庫存不足，華為將陷入「緊急狀態」。面對美國追殺式的制裁，《ETtoday新聞雲》記者訪問大陸學者李振廣表示，「美國的做法是殺敵一千自損八百，最後還是要看資本的力量，能否頂住政治干預。」

▲華為Mate 40將成為麒麟高端晶片的絕響（圖／翻攝華為官網）

美國川普政府從中美貿易戰延伸到科技戰，為了打擊大陸5G科技市場，擴大限制華為，先前台積電的動向也被視為升級戰的關鍵。如今，受美國禁令引響，台積電9月15日以後不再為華為代工。華為消費者業務CEO余承東7日也首度鬆口，「華為Mate 40將成為麒麟高端晶片的絕響。」

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，現階段對華為來說，只有幾種可能。「第一美國政府回心轉意，放鬆對晶片出售管控，目前美國高通公司，單方面強力遊說美國政府，因為畢竟這一塊蛋糕實在太大。」另一種情況，美國政府依然不為所動，長期制裁華為的衝擊將會非常大。

李振廣認為，「美國做法傷害的是全球產業鏈，最後大陸市場還要不要？得看資本的力量，能否頂得住政治對經濟的過分干預和介入。」川普做法已經違反西方基本價值，影響世界市場的資本利益，包含美國本土相關企業也受牽連。

▲如果美國執意「制裁華為到底」，反而會打擊到高通。（圖／路透社）

目前，美國晶片企業高通公司(Qualcomm)試圖遊說美國政府，撤銷針對大陸手機廠商華為的零組件銷售限制，希望獲得政府部門許可，繼續銷售5G 智慧型手機的晶片產品給華為。如果美國方面執意「制裁華為到底」，反而會打擊到高通將損失十多億美金訂單，華為可向其他晶片供應商採購產品。

中華戰略學會研究員張競分析，「美國想控制上游的供應端，必須要想辦法幫忙找到替代市場，供應端廠家也得想辦法維持自身產能經濟和企業運作，否則憋久了，東西出不了貨，最後反而傷害供應端這一邊。」高通就是最好例子，如果有找到其他出路，何必遊說美國政府撤銷對華為的銷售限制。

張競認為，美國封殺華為幾乎是大開倒車的行為，已經不是科技戰，而是一種政治鬥爭。「面對未來經濟局勢，誰能維持和全世界的接軌，誰就能活，阻斷自己跟全世界的接軌，誰就不能活。」