【黃寶慧】慧眼看天下／川普派衛生部長訪台會蔡英文 還擬軍售「海上衛士」無人偵察機 吳子嘉：美頻挑釁大陸意圖影響選情！

新聞節目中心／綜合報導

美國衛生部長艾薩9日率團訪問台灣，代表美國總統川普會見總統蔡英文。艾薩表示，他此行的三個主要目的，除了肯定台灣的防疫工作透明且成功，也傳達美國對台灣在全球衛生領導地位的支持，並重申台美在全球衛生以及健康安全等議題的活躍夥伴關係。而艾薩也是1979台美斷交以後，美國訪台層級最高的內閣官員，此行引發各界高度關注，大陸方面也表達不滿。艾薩在記者會上表示「這是台灣的事情。」暗示北京不該指指點點。而就在艾薩出訪台灣前夕，還傳出美國打算首度出售4架「海上衛士」無人偵察機給台灣，增強台灣的空軍武力。這是否又是美中兩強角力下另一個戰局？對大陸又釋放出了什麼訊號？淡江大學戰略研究所副教授黃介正在《慧眼看天下》節目中分析，認為美國要打「台灣牌」激怒大陸的意圖非常明顯。美麗島電子報董事長吳子嘉也直言，這就是美國對大陸的高度挑釁。目的就是為了激怒北京影響美國選情。但他分析大陸方面「不會上當」。大陸外交部長王毅也已經表示將會以「冷靜與理智」的態度面對，應該不會有激烈反應。

而中國大陸外交部長王毅5日接受《新華社》專訪，首度回應美國國務卿龐培歐在尼克森圖書館前發表的「新鐵幕」演講。雖然王毅開宗明義就批評龐培歐的演講「美國『對華接觸政策失敗論』是對歷史進程的無知。」但已經事隔兩個禮拜，用詞也比以往和緩，讓外界懷疑大陸的「戰狼外交」難道已經軟化了嗎？吳子嘉明確表示，「戰狼外交」絕對沒有軟化的可能性！因為大陸的基本政策就是現實主義，現在不把話說死，只是想用敷衍的態度拖到11月3日美國大選結束。大陸現在除了面臨20大要換屆的問題，經濟也有下行趨勢。大陸國家主席習近平現在對內對外如果不都採強硬政策，將在內部遭遇更大挑戰。

但美中雙方的強硬態度，讓兩強之間的關係進入螺旋式下降，澳洲前總理陸克文甚至在《外交事務》期刊中表示，美中未來三個月爆發軍事衝突的「可能性特別高」。但現在傳出美國貿易代表萊梅澤和大陸國務院副總理劉鶴已經敲定8月15日將以視訊方式會面的消息。這是否代表美中關係暫時獲得了舒緩？黃介正分析，大國之間有大國之間的玩法，就算美中之間有更多的衝突，雙方也不可能不談話。黃介正進一步表示，目前正值美國大選期間，而大陸也會在中共建黨100以前維持一個相對的穩定。美中兩強彼此之間在對局的時候，知道彼此互相的底線，分分合合是常態。但美中在演這齣戲，既有衝撞也有對話。看戲的人、搬椅子來的人，有的時候不要興奮度超過了實際上桌談判的人。

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