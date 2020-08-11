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蔡英文接見阿札爾共機同步擾台　國防部：飛越海峽中線就是侵門踏戶

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▲▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文於接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

記者林銘翰／台北報導

美國衛生部長阿札爾10日上午入總統府晉見總統蔡英文，在此同時，中共空軍所屬殲11、殲10型機，也在10日上午陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。對此，國防部發言人史順文11日表示，共機越過海峽中線就是侵門踏戶，為了維護空防以及國家安全，國軍必須透過諸般手段予以因應嚇阻。

空軍司令部10日表示，中共空軍所屬殲11、殲10型機，於10日上午9時許陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

空軍司令部強調，共機刻意侵擾及破壞台海現況之行為，已嚴重破壞區域的安全與穩定，並強調國軍充分掌握臺海周邊海、空域動態，針對敵情變化，均能妥慎應處，確維國土安全。

對此，史順文11日受訪時表示，共機越過海峽中線就是侵門踏戶，為了維護空防以及國家安全，國軍必須透過諸般手段予以因應嚇阻。

史順文說明，只要有共機進入我國防空識別區，或者飛越海峽中線，國軍秉持不挑釁、不怯敵，以及越接近本島越積極應處等原則，並依照國軍經常戰備時期突發狀況處置的相關規定，派遣適當兵力實施驅離、攔截、警戒與防空飛彈監控等應處作為，以確保我領空安全。

史順文強調，因應當前中共敵情威脅，有關台海周遭活動之機、艦等所有動態，國軍皆運用聯合情監偵系統有效精準掌握，並研判可能發生之各項緊急狀況，以策訂相關應處機制。

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