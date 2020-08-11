「美國虛偽又雙標！」　港府：全力支持北京反制

▲香港特首林鄭月娥先前對於美方制裁表示「一笑置之」。（圖／林鄭月娥臉書）

記者謝欣辰／綜合報導

北京在香港警察拘捕壹傳媒成立人黎智英數小時後，宣布對6名美國參眾議員和5名非政府組織高層實施制裁，反擊美國先前的制裁行為。隨後，香港政府發言人表示，「美國充分暴露其雙重標準及虛偽」，全力支持大陸政府對美方採取的反制措施，並會全面配合執行。

據《環球網》報導，中國外交部發言人趙立堅10日宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員盧比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾議員史密斯等11名美方人士實施制裁。

香港政府發言人指出，美國近月公然偏離國際法及國際關係基本準則，無視過去一年在香港發生的猖獗暴行，以人權、民主和自治等為藉口，針對香港通過法案及宣佈行政指令；近日更肆意詆毀由全國人民代表大會常務委員會通過並在香港公佈實施的「香港國安法」，嚴重損害雙邊關係。大陸中央政府及香港政府已多次對美方行徑表示堅決反對，大陸中央政府也強調保留採取反制措施的權利。

香港政府發言人說，美國政府日前變本加厲，針對大陸及香港政府官員實施所謂的「制裁」，大陸政府因應美方的錯誤行徑，也對11名美方人士反制，屬於維護大陸利益的必要舉措，香港政府對此表示全力支持，並會全面配合執行，依法跟進。