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機車停路邊...詭異被插「13根大頭針」！　內行一看驚呼：這超棒的

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▲機車被插13根針，原來是昆蟲卵。（圖／翻攝自爆系知識家）

▲有網友機車被插了外觀激似「13根大頭針」的神秘物。（圖／翻攝自爆系知識家）

記者曾羿翔／綜合報導

機車停在路邊偶爾會受到損傷，不過就有一位網友驚覺，自己的機車被插了外觀激似「13根大頭針」的神秘物，讓他忍不住上爆系知識家社團詢問究竟是什麼。照片一曝光，有內行人就給出正解，讓底下不少網友驚呼「長知識了」、「以為是大頭針」、「好像迷你逗貓棒」。

該名網友PO文提問，請問這是什麼昆蟲的卵？透過照片可以看出，機車腳踏板的上方的，被插著13根類似「大頭針」的物體，引發該網友的好奇心。貼文釣出內行解答，「是草蛉的卵」、「這超棒的，草蛉是益蟲，很多人養玫瑰花都會有薊馬跟紅蜘蛛的蟲害，草蛉是他們的剋星」、「草蛉，對多肉植物來說是益蟲！」。

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▲機車被插13根針，原來是昆蟲卵。（圖／翻攝自爆系知識家）

▲有內行解答，「是昆蟲草蛉的卵」。（圖／翻攝自爆系知識家）

內行也表示，草蛉會吃介殼蟲，算是自然派的非農藥派的方法。有許多網友看見正解後，紛紛驚呼，「草林卵跟婆羅花長這麼像」、「謝謝厲害的網友讓我跟著長知識」、「要是我看到大概不會覺得他是卵」。原PO後來更新內文表示，卵已經孵化了，感謝解答！

▲機車被插13根針，原來是昆蟲卵。（圖／翻攝自爆系知識家）

▲原PO後來表示，卵已經孵化了，感謝解答！。（圖／翻攝自爆系知識家）

據了解，草蛉的幼蟲通稱蚜獅，會將植物碎屑、獵物屍體等小碎物黏附在背上，進行偽裝。草蛉會在夜間產卵，單獨產或是成小群共產卵，搭起約1厘米長的細莖，一隻雌性可產100-200枚卵，在卵孵化後，幼蟲馬上蛻化開始覓食。

▼草蛉會在夜間產卵。（圖／翻攝自微博）

▲草蛉。（圖／翻攝自微博）

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