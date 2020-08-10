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影／堆高機突從路口殺出！機車「360度翻滾」騎士遭鏟飛　網怒轟：愛貪方便

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記者蔡儀潔／綜合報導

堆高機隨意開上路容易造成交通事故，日前就有一名機車騎士，被從路口開出來的推高機牙叉拐到，整台車翻了過去，車上兩個人也滾了一圈。網友紛紛怒斥，「說不能上路，但上路後又沒車牌，也沒任何東西可以檢舉」、「建議騎士以業務過失傷害提告！」。

▲▼ 堆高機違法上路卡機車！機車翻滾一圈騎士摔飛。（圖／翻攝自爆料公社）

▲事發畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

請繼續往下閱讀...

有民眾在爆料公社PO文，怒斥「今天下午，開堆高機的先生，你真的會死人啦！」從影片中可以看到，一輛在馬路上正常行駛的機車，突然被右側衝出的堆高機拐到，連車帶人360度翻滾一圈，「推高機是沒有路權的，就是不能在公共道路上行駛！」

網友強調，堆高機屬於器具，不屬於機動車輛，要上路必需申請路權，包含函送使用日期、時間及行駛路線，而通常申請路權需要一個月以上的時間才能申請核准，故路上的堆高機大部分都是沒有申請許可證，萬一發生事故，公司通常都要賠很多很多，連同罰單幾乎都要賠六位數。

此事也引發熱議，「說不能上路，但上路後又沒車牌，也沒任何東西可以檢舉」、「這種的檢舉起來很累，不過成了以後都很大條」、「考堆高機的時候，老師跟課本都有說規定不可以開到外面馬路去」、「堆高機是100%不能上路的！需要用貨車運送。如果騎士重傷或死亡就是因為你這個司機貪圖一時方便。建議騎士以業務過失傷害提告！」。

實際上，相關規定顯示，「堆高機」係屬道路交通安全規則「動力機械」之一種，如須行駛道路應依道路交通安全規則第83條規定，先向公路監理機關申請登記領用牌證，並比照第80條之規定申請核發臨時通行證後，方得憑證行駛道路。

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