陸籍油船越界白沙屯外海　海巡隊查獲6人、船隻押回台中港偵辦

▲海巡署艦隊分署台中海巡隊，9日上午5時許於苗栗白沙屯外32浬，發現一艘越界大陸籍油船。（圖／海巡署提供）

記者白珈陽／台中報導

海巡署艦隊分署台中海巡隊，9日上午5時許於苗栗白沙屯外32浬，發現一艘未作業「無船名」越界的大陸籍油船，海巡隊即強靠登檢取締，查獲邱姓船長等6人非法越界事實明確，依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第32條及施行細則第42條規定，將該船押回台中港部隊碼頭偵辦。

海巡署表示，艦隊分署台中海巡隊PP-10031巡防艇於9日上午5時30分許，執行中區海域巡邏勤務，於苗栗白沙屯外32浬（24-32N，120-04E，領海基線外17浬），發現一艘未作業且無船名的越界大陸籍油船，PP-10031艇立即派員實施登檢，非法越界事實明確，經查該船為「長058號」，含船長共計6名船員，自8時下午4時從福建省石獅市祥芝港出港。

海巡署指出，該船全員初步量測體溫均正常，也未於船上發現冷凍豬肉。由於目前嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟疫情仍有升溫趨勢，海巡人員實施登檢，扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業。

台中海巡隊表示，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，對於留置大陸漁民的處所也已重新整修，強化隔間及通風等設備，避免發生群聚感染，成為防疫破口，完備留置調查相關事宜。

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