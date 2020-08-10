男獨攀屋我尾山迷路求救　手機沒電搜救人員「找嘸人」...隔天自行下山了

▲莊男獨攀屋我尾山迷路，請友人通報消防局求救，救難人員入山搜尋。（圖／消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

莊姓男子9日獨自攀登台中市和平區屋我尾山，因迷了路、手機又快沒電，遂向友人發送Google maps位置圖，請友人通報消防局協助救援。消防局派出多名隊員上山漏夜搜尋未果，期間不斷撥打莊男手機皆是關機狀態，擔心莊男生命安危，加派人員進山，並於莊男停在登山口的機車留下字條。至10日上午10時許，消防局接獲報案友人通知莊男已自行下山，請搜救人員下撤。有民眾認為，莊男平安無事實是萬幸，但未確保手機電力就獨自上山最後還迷路，讓救難人員勞師動眾，根本是浪費社會資源。

台中市消防局9日晚間7時56分許接獲孫姓男子報案，稱友人莊男獨自攀登屋我尾山，於晚間7時許以Line留言表示他迷路了，手機電力只剩8%，並傳送一張位置圖，說若至晚間8時沒有消息，就幫忙通知消防局求救。消防局立即撥打莊男電話，卻進入語音訊息無法聯繫，遂請孫男持續以Line聯繫莊男，若莊男有新消息則盡速回報。

谷關消防分隊於晚間8時55分抵達屋我尾登山口，並在其發現莊男停在該處的機車；至晚間9時39分許，搜救人員由谷關大道院東卯山登山口入山，至東卯山三角點後再往東南稜線步道切入；至10日凌晨2時，消防隊員已到屋我尾山東南嶺交叉口，預計下切至目標區約有800公尺，因夜晚行走屋我尾山東南嶺不易、有危險性，消防隊員在此交叉路口稍作休息，等待早上約5時許天亮時再往目標區行走。期間仍嘗試以手機聯絡莊男，但皆是關機狀態。

▲夜晚行走屋我尾山東南嶺不易、有危險性。

翌日早上7時許和平消防分隊入山協尋，於入山前查看莊男機車，仍停在原處，遂在機車上張貼紙條留言，告知莊男若已下山須立即聯絡消防局。至同日早上10時28分許，消防局接獲孫男通報，說莊男已自行平安下山，他有發現機車上的紙條，但因手機沒電故無法聯繫消防局，目前人已平安，通知山上搜救人員進行下撤。

▲搜救人員在機車上張貼紙條留言，告知莊男若已下山須立即聯絡消防局。

雖然莊男平安無事，但有民眾認為，莊男獨自攀登山嶽本就是件危險舉動，入山前又未確認手機電力或攜帶行動電源，最後還迷路，讓救難人員勞師動眾浪費社會資源，實在不可取。

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