影／茄萣小客車逆向高速衝撞消防栓、檳榔攤　遭擦撞轎車駕駛乘客驚魂

記者黃子倩／高雄報導

高雄茄萣區仁愛路8日晚間10點多發生一起「逆撞」車禍，當時有駕駛將車停在路邊，和車上乘客正在處理堆放後車廂的物品，沒想到，突然間有輛轎車逆向、高速撞了上來，車身從停在路旁的車輛旁邊擦了過去，嚇得駕駛和乘客趕緊躲避，畫面十分驚險，根據警方初步了解，這名駕駛沒有酒駕，但他這一撞不僅撞壞消防栓、撞毀檳榔攤，最後更撞上一輛載魚的貨車才停下。

▲一輛自小客車凌晨行經茄萣區仁愛路，突然逆向高速衝撞，撞毀檳榔攤。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲一輛自小客車凌晨行經茄萣區仁愛路，突然逆向高速衝撞，險波及路旁車輛。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據監視器畫面可以看到，差點受到波及的自小客車事發前停在路邊，駕駛和乘客當時忙著在整理後車廂的物品，誰知道突然一瞬間，一輛車正面逆向朝他們直駛而來，如果當時角度再偏一點，就很可能直接撞上在車後忙的兩個人，而肇事的車輛闖禍後，有人從副駕駛座下車，關心受到驚嚇的兩人狀況。

▲一輛自小客車凌晨行經茄萣區仁愛路，突然逆向高速衝撞，險波及路旁車輛（圖為肇事前幾秒畫面）。（圖／記者黃子倩翻攝）

但儘管路旁的乘客、駕駛沒事，但車子逆向衝撞不只撞壞了消防栓，更撞毀一間檳榔攤，最後撞上一輛載魚貨的貨車才停下，事故現場地上滿是玻璃碎片，不過警方指出肇事駕駛並沒有酒駕，初步研判可能是疲勞駕駛導致，所幸整起事故沒有造成人員傷亡，駕駛本人也毫髮無傷。

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