天外飛來大輪胎！　彰化西濱曳引車副駕遭砸爛　駕駛命大無傷

▲曳引車走西濱南下到鹿港，突遭大輪胎砸中副駕駛座。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

真是命大！簡姓男子10日開曳引車走西濱南下鹿港段時，突然1個重達20公斤的大輪胎直接砸在副駕駛座上，車頭左半部幾乎全毀。簡男當場嚇傻，所幸沒有受傷，路人直呼「命大」！原來是對向一輛曳引車行駛時輪胎脫落導致。警方表示，肇事駕駛將開罰4500至6000元。

今天上午11點左右，西濱南下彰化鹿港段發生一起離奇車禍，1輛曳引車突然遭物品砸中，開車的60歲簡姓男子趕緊停車。他仔細一看，發現竟是一個大輪胎，直接砸在副駕駛座上，幸好當時只有他1人，趕緊報警。路人看到也驚呼「真是命大！」、「可以買樂透了！」

▲肇事曳引車已看不見左後輪。（圖／記者李忠憲翻攝）

鹿港警分局交通分隊立刻到場處理，發現肇事兇手是對向北上的一輛曳引車。經查，湯姓男子當時開車北上，結果左後車輪突然整個鬆脫，就直接飛往南下車道。由於輪胎連同鋼圈重達20公斤，最後出動吊車才將輪胎吊離，順利排除。

警方表示，2車駕駛排除酒駕，也無人受傷，湯男輪胎在快速道路脫落，依《道路交通管理處罰條例》第33條規定，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路， 車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，將開單告發，曳引車部分將處以4500元到6000元的罰款。

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