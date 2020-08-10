車禍傷亡減少有感　白河警持續精進努力

▲台南市白河分局透過車禍肇因違規執法、深入社區宣導及改善不良交通工程等方法，有效降低車禍之發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河分局統計自1至7月車禍傷亡數共317件414人，較2019年同期447件595人，計減少130件181人，降低主因係為落實「交通3E政策」，白河分局透過車禍肇因違規執法、深入社區宣導及改善不良交通工程等方法，有效降低車禍之發生。

台南市白河分局指出，白河分局落實交通3E政策：交通教育（Education）、交通工程（Engineering）及交通執法（Enforcement），加強執法、深入社區宣導及改善不良交通工程等方法，有效降低車禍之發生。

白河分局指出，在強化執法方面，就易造成交通事故之重點違規加強取締，如：闖紅燈、違規停車、未戴安全帽、超速、無照駕駛及酒後駕車。今年迄7月底共舉發4106件，較去年同期1322件，增加2784件；另深入社區宣導部分，今年至7月份已深入各學校、社區、里鄰及電台宣導共計60場次，遠超過去年全年47場次（增加13場次），並將持續深耕進行；再者提報不當交通工程部分，今年已提報29處，較去年提報11處，增加18處。這些都是落實3E工作，以深入民眾宣導教育、根本解決不當道路設計，輔加上熱時熱點之重點執法展現。

為保護民眾安全，持續防制交通事故發生，白河分局也分析轄內2019年1月份至2020年7月份車禍傷亡案件，以60歲以上長者總人數31.8％，死亡車禍更高達近60％，比例最高、18歲至29歲占28％次之；時段部分，主要集中在上下班時段，其中8時至10時占31％最高、16時至20時占25％次之；肇事主因以未注意車前狀態255件最高、未依規定讓車208件次之，起步未注意其他人車安全再次之；另外違反號誌管制、酒後駕車、未依規定減速及轉彎未依規定等均為重要肇因；路段則多集中在市區人來人往處為最多。

白河分局也將針對事故的熱時、熱點及熱區，加強易引發車禍之重點違規取締，並持續深入各級學校及社區鄰里長者教育宣導，及聯合交通局等單位改善道路交通工程。另外常為民眾反感之噪音車輛違規，也持續精進執法強度，機動彈性調整執法路段時段，今年也通報環保局相關噪音車輛召回檢測159件、各項車輛違規改裝舉發800件，對維護道路安寧秩序已展現具體成效。警方也再次呼籲民眾，行車務必遵守交通規則，道路交通安全攸關你我，有賴大家共同努力。

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