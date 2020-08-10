情人眼裡出西施「甘安餒」？　7個關鍵「吸引力」只是你沒發現而已

▲人們的理想對象各有異同，但其實吸引他人注意的關鍵可能並無二致。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

人們常說「情人眼中出西施」，一個人美麗與否似乎是另一半的主觀意見，然而甘安餒？國外網站《Bright Side》整理出多篇研究發現，一個人是否容易讓他人感覺有好感、具吸引力，還是有些「標準」可以參考，以下是《Bright Side》列出7個人們可能沒有意識到「竟然是被這個給吸引了」的關鍵！

1. 放大的瞳孔

瞳孔不只會隨著光源改變大小，情感的細膩變化也會影響，當人們感到高興、放鬆時，瞳孔就會變得更大。根據研究小腦的科學家指出，人們在潛意識裡普遍認為瞳孔大的人更具有吸引力，不僅是因為眼神看起來楚楚可憐，而是因為對方藉由「放大的瞳孔」表明「他們對我」的興趣。過去，義大利女性會故意使用特定植物萃取來擴大自己的瞳孔，以吸引男性追求者。現在市面上則是直接有瞳孔放大片，想來還真的有其用途！

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2. 腰圍比例

腰部與臀部的比例一直被認為是女性外表最顯著的特徵之一，近年國外線上有許多歌手、名媛，也都將腰臀練得特別突出，原因無他，因為根據研究顯示，對於男性來說，女性腰圍與臀圍的比例愈低，對他們來說就愈具有吸引力。

3. 臉部對稱、平均

這一點可能也不用特別需要研究人員證實了，對稱的臉型自然會比不對稱更具吸引力，但大腦會這麼想不見得只是因為「好看」這種淺薄的原因。以生物學來看，人們潛意識會將對稱的臉孔與良好的基因聯繫在一起，所以就算不想生小孩，但每個人在挑男友女友時，可能或多或少都會有「傳宗接代」的考量。

4. 飲食喜好

喜歡小動物的人總是讓人容易多著迷一些，但少有人知的是，「飲食偏愛」實際上也可以讓人更具吸引力！刊載於國外期刊《Evolution and Human Behavior》的一篇研究，特別針對「飲食」與「男性體臭」的關聯做研究，發現若有男性近期攝取較多水果、蔬菜，他們的汗水味道會比吃脂肪、肉、蛋、豆類的男性，還要來得更具吸引力。

5. 嗓音

女性容易將男性的低沉聲音與「成熟」聯繫起來，因此擁有磁性嗓音的男子，會格外具有吸引力。但總是要經過實際相處才會明白，低沉嗓音與成熟度不一定成正比呀！

6. 氣味

氣味會影響人們接收到的吸引力，因此也造就蓬勃的香水市場，然而還有一種氣味非常特別，那就是來自女性生殖激素的味道。研究顯示，在排卵期階段的女性會特別地吸引男性，因為體內的賀爾蒙在此時走高，恰恰也是對外發散自己生育能力的關鍵階段。

7. 親吻的味道

大家都知道，當人們親吻時會交換很多細菌，有專家說可以藉此提升免疫力，也有專家說這就是戀人、夫妻會長得愈來愈像的原因。不過研究發現還有一點，親吻也有助於確定彼此的人格、個性是否相稱。因此，一個人「嚐起來的滋味」，確實會決定對他人能有多大的吸引力。