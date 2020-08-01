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摸不透他的心看「肢體語言」最準！9種超細微跡象「一時不察」可能就讓桃花溜走

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▲▼情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

▲猜不透曖昧對象的心，不如就好好觀察對方的肢體語言吧！（圖／pixabay、Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

曖昧期總是讓人費盡心神，不放過各種蛛絲馬跡就是希望找到強而有力的證據，證明「對方也喜歡我」！國外網站《Bright Side》參考許多心理學家的分析後列出9種肢體語言，只要密切注意對方，幾乎就能看出對方是否也擁有同樣心意。

1. 對方試圖移開橫槓在你們中間的障礙物
與喜歡的人交流時，人們會下意識地消除彼此之間的所有物理障礙，像是杯子、盤子和抱枕，反之亦然。例如對方把這些物品，放在兩人之間，或是和對方說話時，把包包抱在胸前，就有相當大的機率顯示，兩人之間沒有浪漫元素。

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2. 愈接近你愈代表愈希望被喜歡
當人們與喜歡的人接觸時，往往會下意識地想更接近對方一些，相同的，面對不喜歡的人則會保持距離。這種行為模式與「保護個人領域不會受到侵略」的心態有關。與對方交談時，若發現對方會依據你的位置轉頭或移動身體面向你時，就代表他對你多了一層重視的感覺。

▲▼星座，感情，曖昧。（圖／Pexels）

3. 和一群人交談時，可以注意對方的腳
有時和曖昧對象以及朋友一起聊天，很難看出對方的心意，這時就可以低頭觀察對方的腳指向的地方。如果對方明明是跟其他人講話，腳的方向卻指向你，就表示他下意識其實是希望引起你的注意。

4. 對方抬起眉毛不僅僅表示驚訝
當對方對你有好感時，和他打招呼的時候，對方會不由自主地提高他的眉毛。而且當對方愈喜歡你，這個動作就會愈明顯。

5. 對方坐著但後背刻意挺直
和喜歡的對象說話時，多數男生下意識會挺直背部，或甚至往後傾斜一點。不過這個舉動有時候會被認為是，想和對方保持距離，但他們的心理狀態其實是想要藉由這個姿態，刻意展現他們的存在。

6. 當對方稱讚你時感覺有點彆扭
《Bright Side》指出，其實有許多人是不會主動稱讚喜歡的對象，因為他們覺得對方太完美了，好到他們根本不需要特別提起。所以當對方對你有意思且開口稱讚時，反而會有點彆扭、尷尬的感覺，這麼微妙的情緒就要看自己是否能get到了。

▲▼星座，感情，曖昧。（圖／pixabay）

7. 和對方同行時，注意他都走在哪個位子
《Bright Side》指出，從心理學的角度來看，如果對方走在前頭，意味著他們在乎自己，對你不太感興趣。如果走在你後面，就有可能是喜歡你的。但如果對方走在身旁並保持相同的步伐，這個舉動幾乎是肯定的表明對方喜歡你的心意。

8. 注意對方眨眼的頻率
當一個人不喜歡與他交談的人時，他們會下意識地頻繁眨眼睛，利用眼皮當做一種屏障。如果對方喜歡你，那麼他眨眼的頻率就會減少許多。

9. 注意對方不太自然的手勢
多數男生可能會在喜歡的對象面前表現出自己的脆弱，其中一個巧妙的方式就是，把手插在腰臀上、挺出肚腹。這個姿勢乍看有點傲慢自大，甚至具有威脅性，但其實卻可能意味著，對方試圖表現出他們對你接受的心態。

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