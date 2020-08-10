再增80艘！360艘中國漁船塞進「厄瓜多鄰海」　厄軍戒備…憂福遠號悲劇重演

▲厄瓜多海域監測到大批中國漁船活動 。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

厄瓜多海軍在7日的巡邏任務中，監測到加拉巴哥群島（Galapagos Islands）附近海域有大批中國漁船活動，可能對當地海洋生態造成不小的破壞，總計共340多艘漁船目前仍合法待在國際海域。據了解，大部分的漁船都可以容納高達1000噸的漁獲。

厄瓜多海軍7月時就曾在加拉巴哥海域監測到260艘中國漁船，本月同樣海域再發現中國漁船明顯增加80多艘，已經著手與哥倫比亞和秘魯接洽，希望互相分享對海域掌握的訊息，避免重演2017年中國漁船濫捕的生態悲劇。

儘管目前中國漁船的行為仍未違法，但大量捕撈的行為，仍會對加拉巴哥群島保護區以外的生態造成損害，尤其是保育類槌頭鯊便可能游出保護領域。

厄瓜多外交大臣加里戈斯（Luis Gallegos）接受採訪時表示，「這種情況部會一夕之間就改變，我們有必要就非法捕魚的議題與其他國家達成協議，以監視每艘漁船在南太平洋的行為。」

2017年中國漁船「福遠漁冷999號」違法闖進加拉巴哥群島的海洋保護區，濫捕約300噸的漁獲，且大部分都是瀕臨滅絕的保育類鯊魚，被厄國海軍成功攔查扣押，引起中厄兩國關係緊張。當時中國還嫁禍台灣，聲稱，船上300多噸漁貨是由台灣漁船轉載而來，並非自己捕撈。

中國之後曾承諾對非法捕撈採取「零容忍」立場，提議9月到11月間會暫停在加拉巴哥群島附近海域的捕撈活動。

加拉巴哥群島位於太平洋東部近赤道的海域，棲息著許多特有種，包括加拉巴哥象龜、加拉巴哥企鵝等，是動植物的天堂。據傳島上豐富獨特的生態系，也啟發達爾文發表《物種起源》，奠定現代生物學的基礎。