父親節徹夜蹲點守候　海巡、檢警聯手破獲漁船走私市價1千萬私菸

▲海巡人員會同警方緝獲漁船走私香菸，起出市價約1千萬元私菸依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署聯手警察，8月9日聯手破獲「勇」字號漁船，涉嫌走私未稅菸品共計306箱，計15萬3千包，市價約新台幣1千萬元，全案依違反菸酒管理法函送高雄市政府財政局裁處。

海巡署台南查緝隊，日前接獲情資，南部地區不法集團將走私未稅菸品牟取暴利，即由海巡分署台南、台中、北門、高雄查緝隊、南部分署第5、11岸巡隊、基隆市財政局、基隆市警局及高雄市財政局等單位組成專案小組，並向高雄地檢署聲請搜索票，在海巡署高雄及台南巡防區勤務統合下，於9日上午11時許在高雄市小港臨海新村漁港查獲「勇」字號漁船涉嫌走私未稅菸品共計306箱（15萬3千包），市價約新台幣1千萬元，全案依違反菸酒管理法函送高雄市政府財政局裁處。

海巡人員指出，走私集團為規避海巡署查緝，選擇在88節假期間進行走私，該船船長入港後立即趕回家中過節，而查緝人員則是捨棄與家人過節慶祝聚餐時光，在漁港徹夜埋伏蹲點守候，形成強烈對比。專案人員見時機成熟，即持搜索票實施搜索，並在該船密艙內緝獲以黑色防水塑膠袋包裝之未稅私菸，經拆封後清點，查獲「環球牌」、「馬甲牌」等2種自創品牌私菸，以及白長壽未稅菸品牌，共計查獲306箱。

偵查人員自嘲地說：「船長回家過88節，我們則是幫他顧未稅香菸」。海巡署偵防分署台南查緝隊呼籲國人，切勿購買來路不明菸品，私菸影響國內市場經濟及國人健康至鉅，海巡署將持續結合檢、警、調、海關及漁政、衛生等單位，全力執行走私查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定。民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安進一份心力。

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