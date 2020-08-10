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影／《金融時報》分析美衛生部長訪台　曝華府「隱憂」：象徵美國戰略轉移

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▲▼美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）

▲美國衛生部長阿札爾抵台，被視為美國對台動態的指標。（圖／記者莊喬迪攝）

文／中央社記者戴雅真倫敦9日專電

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）率團抵台，《金融時報》報導，這象徵美國對台灣的「戰略轉移」，凸顯美台關係強化，但也為台灣帶來成為美中角力戰場的新風險。

阿札爾是1979年台美斷交以來訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員，此行將會見總統蔡英文，以及衛福部長陳時中等部會首長。

《金融時報》駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）撰文表示，美國衛生部長率團造訪一個在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中成功防疫的國家，通常不會有什麼爭議，除非這個國家是中國宣稱擁有主權的台灣。

報導指出，阿札爾此行凸顯台灣與美國的關係強化，但同時也替台灣創造新風險，成為美中這兩個世界最大經濟體角力越來越升溫的關鍵戰場。

文中指出，美國自41年前把建交對象從台灣轉換成中華人民共和國以來，一直避免和台灣產生官方連結，不成文的規定是雙方交流一定要透過美國在台協會，台灣政府只能被稱為「當局」，雙方官員也不能在美國官署會面。

前美國在台協會台北辦事處長司徒文（William Stanton）表示：「我們應當打破限制，這個限制是我們自己設定的，以前也曾打破。然而這當中有一點美台雙方都必須擔心，就是中國威脅一直都在。」

隨著美國政壇和輿論開始傾向反中，要求美國政府善待民主台灣的壓力逐漸升高。川普政府從各方面強化與台灣來往，從網路安全到性別議題，同時有更多實質軍事以及政府高層級交流。

自2017年底以來，川普已簽署6項挺台法案，包括售台先進武器、鼓勵高層級官方訪問，以及協助台灣保住邦交國及擴大參與國際組織等。

在此同時，華府過去嚴守的內規也開始弱化。中國政府向來視此為高度敏感議題，痛恨華府可能承認台灣的任何跡象。美國主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）2週前在國務院會晤新任駐美代表蕭美琴，就是偏離內規的例證。

美國高層官員包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）也發表新論調，高調讚揚台灣，以「總統」稱呼台灣最高層級民選官員蔡英文，近期通過的挺台法案甚至稱台灣是「國家」。

然而，儘管台美都認為目前雙方關係為數十年來最強健，觀察家卻要發出警告。美國北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）表示：「（川普）政府裡有人想與台灣改善關係，因為他們相信台灣是美國價值觀的強力擁護者，也是美國的好朋友。」

但她表示：「也有人想提升台美關係，純粹是為了擰北京一把，展現美國不怕挑戰北京的態度。」

分析師表示，美國雖然做出許多實質改變，但仍沒有考量台灣的經濟利益，像是美國並未認真考慮與台灣簽訂雙邊貿易協定，以幫助台灣化解因中國施壓而未能參與其他區域貿易協定的壓力。

最重要的是，分析師憂心曾把台灣比喻為「筆尖」一般微不足道的川普，可能會把台灣作為美國槓上中國的馬前卒。

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