拒絕毒品及網路成癮文宣設計比賽頒獎　寓教於樂

▲「無毒天地青春活力」、「拒絕網路成癮 健康上網幸福學習」為主題之文宣設計比賽頒獎，由四分局長蔡進閱（右二）及安平國中校長郭憲璋一同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局與安平國中共同舉辦以「無毒天地青春活力」、「拒絕網路成癮 健康上網幸福學習」為主題之文宣設計比賽頒獎，由四分局長蔡進閱及安平國中校長郭憲璋一同主持，前三名分別頒予文具禮券及獎狀作為鼓勵。

為使民眾感受政府保護少年之決心，確保少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，預防偏差行為及被害，維護身心健全發展，台南市警四分局特與轄內安平國中共同舉辦以「無毒天地青春活力」、「拒絕網路成癮健康上網幸福學習」為主題之文宣設計比賽，投稿期間自7月1日起至7月31日止，吸引了眾多安平區各國中、小學同學參賽，投稿收件熱絡。

頒獎儀式於8月8日上午10時，由市警四分局長蔡進閱及安平國中校長郭憲璋一同主持，蔡分局長致詞勉勵青少年，於暑假期間應從事正當休閒活動，藉由此次文宣設計比賽，加強青少年對法治教育及正當休閒活動、網路使用安全等相關知能認知，並針對「防制少年接觸毒品與被害」「防制少年被吸收加入幫派」「防制少年參與詐欺集團」「避免兒少遭色情行業利用」等主軸加強宣導、防制，遠離犯罪根源，避免結交不良朋友而誤觸法網，勇敢表現反毒拒暴積極態度；蔡分局長並感謝安平國中校長大力協助舉辦此次比賽，也感謝評審們用心精選出此次得獎作品，圓滿順利落幕。

這次比賽前三名分別給予文具禮券及獎狀作為鼓勵，佳作則贈送禮品做為獎勵，另特優作品將印製為文宣品發送作為預防犯罪宣導之用，所有作品將一併公開於安平國中供大家觀覽；這場頒獎典禮在寓教於樂中，讓得獎者及親子度過一個健康、歡樂的父親節假期。

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