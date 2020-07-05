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2020總統教育獎頒獎　黃偉哲表揚14位獲獎學生

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▲台南市長黃偉哲公開表揚14位獲總統教育獎學生的優良事蹟，肯定學生的非凡表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公開表揚14位獲總統教育獎學生的優良事蹟，肯定學生的非凡表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2020總統教育獎頒獎典禮5日在新南國小舉行，台南市長黃偉哲親臨會場，公開表揚14位獲獎學生的優良事蹟，肯定學生的非凡表現。

黃偉哲市長表示，總統教育獎設立目的是為鼓勵學生能以順處逆，克服本身和外在的困難力爭上游，以熱愛生命的學習精神作為選拔標準，他肯定在座的每一位獲獎同學，在遭遇人生逆境時，年紀雖輕但卻能保有成熟沉穩，以不怨天、不尤人的態度來面對，令人欽佩。

▲台南市長黃偉哲公開表揚14位獲總統教育獎學生的優良事蹟，肯定學生的非凡表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲市長表示，每一位獲獎的孩子用樂觀態度迎接生命的挑戰，並在學習歷程上表現出永不放棄的精神，值得大家效法，他勉勵大家持續努力，開創美好人生，台南市政府將持續提供最大的支持跟鼓勵，協助孩子們朝夢想前進。

今年市級總統教育獎台南市共有14位學生獲獎，其中8位學生為特優、6位學生為優等，特優學生代表台南市參加教育部複審，由張雅娟同學獲2020總統教育獎。特優學生分別為：南化國中張雅娟、南寧高中劉浩恩、大內國中胡美玲、太子國中風玟辰、太康國小鄭仕閎、慈濟小學陳曦、東原國小賴美芳及開元國小蒙姸慈。優等學生則分別為：仁德文賢國中許雅蓁、楠西國中翁力哲、永福國小葉叡廷、關廟國小蔡昕頤、岸內國小石蕙瑀及麻豆國小黃丞智。

▲台南市長黃偉哲公開表揚14位獲總統教育獎學生的優良事蹟，肯定學生的非凡表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局說明，除了嘉勉張雅娟同學獲總統教育獎之外，其他學生的表現亦相當優秀，因此台南市自行辦理市級頒獎典禮，並拍攝獲獎學生事蹟影片，希望藉由短片讓大家看見這些學生堅持不懈、努力向上的精神，為社會帶來更多正面的影響力。今日頒獎典禮上，台南市議員呂維胤、蔡筱薇也親自到場恭賀獲獎學生。

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