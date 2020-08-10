麵食館夾牛筋、大腸！結帳呆了「滷味占570元」貴炸　網揭：算兩的別碰

▲這樣一盤小菜要價570元，幾乎可以去吃Buffet了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站6月初才報導《2海帶1滷蛋1豬耳朵=180元...網喊：這麼貴 台南50年牛肉麵老店「8個字」回應了》，現在台中也爆出貴鬆鬆滷味小菜！一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她就夾了一條牛筋、滷大腸，還有一些滷蛋、海帶，結果一盤要價570元，讓她驚呆「到底在貴什麼？」話題引發討論。

這位女網友文中貼出照片，「就一條筋、大腸，以兩計價居然$570，裡面還有二顆滷蛋、一個海帶、二顆雞心、一個像豆皮的東西（蘭花干）」，一盤小菜是5到6個便當的價格，讓原PO忍不住用hashtag表達心中的震驚「#到底在貴什麼？！」

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她透露這是台中市七期的一間麵食館，「#原來台中市七期吃的是店租價錢嗎？」並在最後一個hashtag直抱怨，說下次要到七期店家消費前，一定要看過評論進去「才不會出來自己也踩到地雷，因為不只一個人抱怨貴到靠北！」

看到貼文後，不少人也覺得太貴，「570，可以吃把費了」、「這樣570？ 你去別邊吃吧」、「七天的中餐費用」、「這盤叫心痛的味道」、「就當繳一次學費吧！我現在去吃麵都不敢夾小菜了」、「麻辣火鍋單人吃到飽的價格」、「看起來好好吃，可是好貴呀！」

也有網友表示，「牛筋跟大腸都算一兩40~60，隨便秤起來都破百，我也夾過類似你的一盤500多，以後再也不點大腸跟牛筋小菜，還不如點牛筋麵」、「算兩的基本上我都不碰」、「是加了七期的稅金」、「有比較貴，不過牛筋和豬大腸本來就很貴，一般去大賣場買，大概這樣也要400多。」