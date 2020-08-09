鐵馬阿姨才道謝…突然打量一眼「你好髒唷！」　工人弟嘆：這3字好傷人

▲原PO被路人莫名其妙批評一句「你好髒唷！」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年父親節適逢周六，許多人都趁假日慶祝，遇到這種怪事，真的讓人莫名其妙！一名工人男網友8日發文，說他下班收拾好東西，要開心的去拿父親節蛋糕，遇到一位騎腳踏車的阿姨經過，他就讓對方先走。沒想到阿姨本來很有禮貌地說了句「謝謝」，要走之前卻打量了他一眼，並說「你好髒唷！」讓原PO超傻眼。

這位男網友8日晚上9點多在臉書《爆怨公社》貼文，說他下班要準備收拾東西走了，開心地想著要去拿父親節蛋糕，結果在收拾的時候遇到一位騎腳踏車的阿姨，原PO就心想「我還在塞工具，需要一點時間」，怕耽誤到鐵馬姨的時間，就讓對方先過。

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本來阿姨還很有禮貌地說了聲「謝謝」，但要走之前，突然用打量的眼神看了原PO一眼，還講了一句「你好髒唷！」超突然的一句話讓男網友馬上心裡冒出OS「請問？」「請問我是碰到你了嗎？」認為對方那句話雖然可能不是有意的，「但『你好髒』這三個字聽起來很傷人。」

▲工人的錢都是勞力、汗水、曝曬賺來的。（示意圖／Pexels）

原PO忍不住直呼，「請尊重任何職業好嗎？」也說他們賺的錢是用勞力、汗水、曬太陽換來的，「所以請不要嫌工人髒，因為如果沒有工人蓋／修補房子的話，妳要住哪？太平洋？」

看到貼文後，其他人紛紛留言安慰原PO，「鐵工很累很髒，但是都是用長年的血汗賺錢，值得尊重的職業」、「不偷不搶哪裡髒？衣服髒能洗。講這種的心髒沒得洗，加油」、「賺的都是辛苦錢，何必這樣說勒」、「也許她沒惡意，只是純粹說您身上弄髒了。大大您別想太多，我們都是靠體力賺錢，乾淨的很。」