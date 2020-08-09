同事拜月老8個月就結婚！她拜7次仍單身快4年：我是黑名單？　3擇偶條件曝

▲您拜過月老嗎？圖為台北霞海城隍廟月老。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享自己拜月老的經驗，結果一名和她一起拜的同事，拜完8個月內就結婚了，結果她一點桃花都沒有，「我拜了7次了欸，不是啊，我是月老的黑名單嗎？」對此，有人認為，會不會是開出的擇偶條件太高？也讓原PO回應了。

當事人8日在「爆怨公社」臉書社團發文，引發熱烈討論，她回應網友的問題說，再單身4個月就滿4年了。有人開玩笑留言，「別再去增加月老的失誤率了，好嗎」；原PO回，「好，我今年一次都沒去。」

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▲▼拜月老可祈求紅線增加姻緣。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

也有人認為，可能原PO拜的時候條件要求太多，所以月老當作沒聽到吧；原PO回，「我的條件只有三個，第一個長的是我的菜，不要太矮；第二個能養活自己，不跟我拿錢；第三忠誠真心，並且珍惜。」

其他人說，「聽說『順便』、『陪』人家去拜的特別容易實現」、「找個男同事一起拜」、「我是負責證明哪間月老廟不靈的那個」、「沒事，拜了8年的還是單身。」

一名網友則建議，「可以去求個籤詩看看，出生年月日住址姓名都要跟老人家說。我拜完也是有一些桃花出現，但那時候問事，祂是叫我要多聽多看，不要太著急跳入下一段感情。」

▼有網友說，「聽說『順便』、『陪』人家去拜的特別容易實現。」（示意圖／翻攝免費圖庫PEXELS）