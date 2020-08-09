「親子廁所限女性！」清潔人員肉身擋門　3寶爸傻眼：一打三卻用不了...

▲親子廁所應該提供給有需要的家長們使用，而非限定家長性別。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了方便身心殘障者、帶多寶出門的家長們，現在很多地方都設計有殘障或親子廁所，卻有一位3寶爸被擋在廁所外！有男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說他帶著3個小孩，但清潔人員卻用身體擋住親子廁所，讓他很傻眼，「誰能幫我翻譯翻譯，親子廁所不讓父親使用的原因是什麽？這叫一打三的父親如何是好？」

這位爸爸語氣相當無奈，畢竟已經一打三，卻上不了親子廁所，明明也跟清潔人員表明他只有一個人，需要帶3個小孩上洗手間，但對方卻還是用身體全力捍衛、守住親子廁所。

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不過這可能也怪不得清潔人員，3寶爸文中附上親子廁所的照片，只見公告上就寫著「親愛的顧客您好，親子廁所限女性及125cm以下男／女兒童使用」、「欲前往男性廁所，請至8F或6F使用」。但看看親子廁所的標示，明明就是一對父母牽著子女，並沒有只畫了媽媽一人。

▲該間親子廁所註明限女性使用，讓許多人都感到不合理。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，許多網友都為原PO感到相當憤慨，「對啊！單親爸爸怎麼辦」、「真的耶！現在會幫忙帶小孩的爸爸也越來越多了，這種問題確實該好好思考」、「太怪了吧」、「限制那麼多是性別歧視了吧！顧成這樣」、「身為父親帶小孩上親子廁所有錯嗎」、「他旁邊爸爸的圖示是畫假的嗎？」

還有媽媽忍不住抱怨，「有的地方只有女廁才有尿布台⋯要叫老公幫忙換都沒辦法也是很……」、「呃！這個我也不能接受欸！親子廁所不就是大馬桶小馬桶，大尿斗小尿斗，這樣才符合親子吧」、「其實我也不明白，為什麼大部分的親子廁所都設在女廁或是尿布台只有女廁有，搞得好像小孩一定要媽媽帶一樣。」