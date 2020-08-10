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台中保時捷轉個彎自撞亡！駕駛身份曝：朝陽科大教授「父親節準備接小孩」

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▲▼保時捷遭追撞人沒事，事故處理完離開竟自撞身亡。（圖／民眾提供）

▲保時捷遭追撞人沒事，事故處理完離開竟自撞身亡。（圖／民眾提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

台中8日發生連環車禍，一輛黑色保時捷遭追撞，所幸人無大礙，然而就在離開後不久，疑似因心臟病發，駕駛才轉個彎就失控自撞路樹，送醫急救1小時後不治。該名駕駛是49歲的朝陽科技大學教授，父親節當天去安親班接小孩放學，不幸發生悲劇。

據《自由時報》報導，事發當天，教授和也從事教職的妻子去車廠維修車子，他先行離開去接小孩，在西屯區環中路口停等紅燈時，被後車一輛由24歲蘇男駕駛的馬自達追撞，他的保時捷再撞上前方48歲李男駕駛的賓士，所幸3名駕駛均未受傷，未料教授做完筆錄駕車離開後，轉個彎就失控自撞路樹，送醫急救不治。

▲▼保時捷遭追撞人沒事，事故處理完離開竟自撞身亡。（圖／民眾提供）

▲朝陽科技大學一名教授父親節當天去安親班接小孩放學，不幸發生悲劇。（圖／民眾提供）

警方發現，保時捷自撞雖力道比前一次車禍大，但僅車頭毀損，其他都無損傷。現場採證，也無其他車輛與該車發生車禍意外跡證，經聯繫教授家屬，發現他有心臟舊疾，心臟裝有支架。檢察官與法醫下午到台中殯儀館相驗死者，最後確認教授死因為心肺衰竭，家屬對死因沒有意見，結束後已發還給家屬。

據了解，該教授是台南藝術大學建築藝術研究所碩士，專長為景觀設計、景觀與都市設計、設計表現法、材料與構造，曾參與台中市府建設局推動的「美樂地計畫」，推動友善共融公園及打造陽光公廁，營造公園人本及無障礙環境，提供市民「快藝賞、幸福遊、健證實康綠」的生活空間。

台中市建設局長陳大田表示，經朝陽校方證實教授發生不幸的消息，非常震驚、遺憾。校方則表示會全力協助家屬處理後事，建設局也會繼續推動他參與規劃的「美樂地計畫」。

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