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社會 社會焦點 保障人權

超罕見！嘉義機車與公車對撞　18歲女騎士「連人帶車嵌進車頭」驚悚畫面曝光

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記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市中山路與啟明路交叉路口發生公車與機車撞車禍意外，嘉縣消防局獲報後立即第二消防大隊東區分隊車組前往救援，現場僅見機車騎士整個人卡在公車前方保險桿下，畫面怵目驚心，警消到場後先安撫騎士情緒隨後利用機具將其救出。

▲陳姓女子受困公車底下。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲陳姓女騎士與公車相撞，人車受困公車前方保險桿下。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲陳姓女子受困公車底下。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲救護人員利用破壞機具協助陳姓女騎士脫困。（圖／記者翁伊森翻攝）

員到達現場時發現為公車與機車發生交通事故，1名18歲陳姓女騎士下半身卡在公車車頭下，救災人員立即評估現場危害狀況後，先請公車司機熄火並拉手煞車，讓公車固定園地不再持續移動，救護人員隨即評估該傷者生命徵象意識清楚。

▲陳姓女子受困公車底下。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲救護人員冒險進入車底。（圖／記者翁伊森翻攝）

但騎士的腿部及機車已完嵌入公車底部，救護人員立即利用氣動式頂舉袋及電動油壓剪等相關救助器材，將該公車底盤撐起，使其能將該機車騎士順利脫困，傷者脫困後由救護人員於頸圈及長背板等急救處置下，並送往嘉義基督教醫院續作診治。現場車禍事故肇事原因由警方調查中。

市府消防局呼籲，近來車禍案件頻傳，因此駕駛車輛或騎乘機車時，應隨時注意道路狀況並遵守交通規則，尤其在行經路口欲轉彎時，更應提早打方向燈警示前後來車並減速慢行，以保護各用路人之安全。

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