假配合盤查下秒加速逃！南崁警匪追逐闖紅燈4傷　目擊者：以為是爆炸

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市蘆竹區9日晚間10時許發生警匪追逐戰！50歲的陳姓男子因為車牌與車身不符，先是假意配合警方盤查，下一秒卻加速逃逸，闖過南竹路一段與桃園街口的紅燈時，不慎撞上秦姓女子的車，造成4人受傷（3人送醫、1人拒絕就醫）。由於車禍撞擊力道強勁，一度還有路人以為是發生爆炸，至於陳男為何拒檢，詳細的原因仍有待警方進一步釐清。

▲黑色休旅車的車頭全毀。（圖／翻攝自Facebook／蘆竹南崁資訊大小事分享團，下同）

據了解，桃園市警局保安大隊9日晚間10時許發現陳男駕駛的車輛與車牌不符，加上形跡可疑，於是主動上前攔查，沒想到他先是假意配合，下一秒卻踩下油門一路狂飆，警員見狀立即追上，雙方追逐至南竹路一段與桃園街口，最後因為陳男闖紅燈撞上秦女的車才停下。

有網友當時人就在同一條街上，突然聽到一聲巨響，還以為發生爆炸，忍不住在網路上留言直呼「真的很恐怖」。其他網友看到兩輛車分別撞到車頭、車尾全毀，也紛紛留言表示，「剛剛有聽到催油門的聲音，隔3秒就聽到警笛聲」、「怕怕」、「還好沒有波及到路人」。

▲另一輛黑色轎車則是車尾嚴重損毀。

這起車禍除了陳男撞傷頸部、腹部之外，乘客郭姓男子以及一名女子也受傷，而無辜挨撞的秦姓女駕駛同樣撞傷頸部與手肘。不過，救護車到場後，與陳男同車的女乘客拒絕就醫，最後僅3人送醫，經過治療已經沒有大礙。

但讓警方不解的是，陳男並非通緝犯，駕駛的車輛也不是贓車，車上沒有任何違禁品，究竟為何要拒檢逃逸，後續將等他傷勢較為穩定後，再製作筆錄了解詳細原因。