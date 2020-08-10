美國總統大選13關鍵因素　李奇曼預言：拜登佔7項會勝出

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國11月總統大選將近，民主黨候選人拜登與川普不斷互相較勁。歷史專家李奇曼（Allan Lichtman）指出，有13個關鍵因素會影響這次的美國大選，「這些因素都指出，川普將會以微小之差輸掉本次大選。」

他認為，民主黨候選人拜登勝在7項關鍵因素，分別是醜聞、外交政策、人格魅力、川普防控疫情失利、黑人平權運動下社會動盪以及美國經濟狀況頻出等，讓拜登在這次的大選占優。

川普則有6項優勢，有在職參選、共和黨內無有力競爭者、沒有軍事失利、第三大黨的影響和所處政黨優勢等因素，讓他仍與拜登的差距並不是太大，也令11月總統大選仍存在不少變數。

儘管李奇曼預言這次大選將不會有過大的差距，但《CNN》最近一次民調卻顯示目前拜登大幅度領先川普，另一份《福斯新聞》的民調則顯示差距不大，但拜登仍會贏得這次大選。

他也呼籲，「無論你是民主黨還是共和黨，最重要的是公民能夠參與這次選舉。這當然還是取決與選民，來決定我們民主的未來。」

李奇曼自從1984年雷根的大選開始，精準預測每次總統大選的選情，包括預言2000年美國大選高爾（Al Gore）會贏得比喬治.布希（George W. Bush）更多的選票。