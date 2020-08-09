影／日貨輪觸礁！千噸油汙「灌入模里西斯海洋」　天堂藍→地獄黑海…空拍照曝光

記者陳亭伃／綜合報導

2020年可說是生態浩劫年。近日一艘懸掛巴拿馬國旗的日本貨輪，在印度洋島國模里西斯觸礁，導致漏出大量的燃油，將當地礁石、保育生態體系嚴重汙染，法國政府則伸出援手，派出專家與專業團隊、設備前往協助前往處理油汙。

▲模里西斯漏油事件。（圖／路透社下同）

根據英國《BBC》報導，觸礁的貨輪為「MV Wakashio」兩周前在模里西斯東南部德尼斯角（Pointe d'Esny）外海觸礁，當時船上約有3800噸的燃料、200噸柴油，因為德尼斯角是國際保育區，海水與生態保育健全，事發之後碰到海象不佳，更導致救援生態工作相當坎坷。

▲軍方在岸上協助清理油汙。

法國總統馬克宏得知消息，立刻派遣專家、專業團隊與設備前往事發地協助處理油汙。據悉，當地人員原想抽出4000噸的燃油，卻沒有成功，只能眼睜睜看著燃油持續從船身流入大海。模里西斯總理賈諾斯（Pravind Jugnauth）也隨即宣布進入「環境緊急狀態」。

法國海軍船艦尚普蘭號（Le Champlain）9日啟航前往模里西斯，並且安排軍機在漏油海域巡視、監控汙染程度。從釋出的空拍圖中可以看到，暗紅色的船體附近海洋，都被染上油汙的黑漬，讓原本純淨的海水，瞬間如同「黑暗地域一般」。

模里西斯漁業部長莫德胡（Sudheer Maudhoo）表示，「這是我們第一次遇到這樣的災難，幾乎沒有能力可以解決這樣的問題。」目前警方已經對於漏油事件展開調查與責任歸咎。

▲當地海域受到嚴重汙染。

►臉上油汙煥白靠這瓶