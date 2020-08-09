影／指揮中心：8/12起菲律賓返台要「集中檢疫14天」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日表示，菲律賓COVID-19疫情仍呈上升趨勢，為世界衛生組織西太平洋區署疫情最嚴峻的國家之一，且我國自今（109）年7月以來確診的32例境外移入個案中，有20例自菲律賓移入，顯示該國疫情風險高。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

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根據疫情資料顯示，菲律賓近2週每日平均確診數近3,500例，佔西太平洋區60%；累計確診數126,885例，居西太平洋區首位。病例以大馬尼拉大都會區（National Capital Region）佔大宗，近2週每百萬人口確診數435.8例。指揮官陳時中也宣布，為確保防疫安全與民眾健康，8月12日起自菲律賓飛抵台灣的所有旅客，一律須配合相關檢疫措施。

▲截至8月8日為止菲律賓入境台灣採檢統計表。（圖／指揮中心提供）

相關規定如下：

1.國人及部分外國籍人士（持居留證或居留簽證、移工、境外生、外交公務等），無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢。

2.未持有我國持居留證或居留簽證的外國籍人士，仍須提供登機前3日內COVID-19檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣。

3.自菲律賓入境旅客，均需於集中檢疫場所接受檢疫14天。外國籍人士（持居留證或居留簽證者除外）需自費（每日1,500元）接受集中檢疫；國人及其他外國籍人士（持居留證或居留簽證者）集中檢疫費用由政府支應。

▲菲律賓以外其他國家民眾入境台灣採檢資料。（圖／指揮中心提供）

▲菲律賓入境台灣所有旅客須配合機場採檢及檢疫，至集中檢疫場所檢疫14天。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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