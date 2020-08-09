影／菲律賓每週7班飛機來台「1週約百人入境」　不分國籍全集中檢疫14天

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日宣布8/12起菲律賓返台一律要集中檢疫14天。發言人莊人祥表示，目前每週有7班航班，而在人數方面一週大約100多人，目前從7/1-7/25共有727人從菲律賓返台。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

台灣自今（109）年7月以來確診的32例境外移入個案中，有20例自菲律賓移入，顯示該國疫情風險高。根據資料顯示，菲律賓近2週每日平均確診數近3,500例，佔西太平洋區60%；累計確診數126,885例，居西太平洋區首位。

菲律賓病例以大馬尼拉大都會區（National Capital Region）佔大宗，近2週每百萬人口確診數435.8例。因此為確保防疫安全與民眾健康，指揮中心也決議，8月12日起自菲律賓飛抵台灣的所有旅客，一律須配合相關檢疫措施。

▲截至8月8日為止，從菲律賓入境來台採檢資料統計。（圖／指揮中心提供）



相關規定如下：

1.國人及部分外國籍人士（持居留證或居留簽證、移工、境外生、外交公務等），無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢。

2.未持有我國持居留證或居留簽證的外國籍人士，仍須提供登機前3日內COVID-19檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣。

3.自菲律賓入境旅客，均需於集中檢疫場所接受檢疫14天。外國籍人士（持居留證或居留簽證者除外）需自費（每日1,500元）接受集中檢疫；國人及其他外國籍人士（持居留證或居留簽證者）集中檢疫費用由政府支應。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來