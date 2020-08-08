單車婦突切入快車道被撞死　家屬向機車騎士與違停車主索賠300萬

▲黎姓婦人騎腳踏車入快車道被撞死，家屬求償肇事騎士、自小客車主，屏東地院一審判兩人免責 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市黎姓婦人騎單車行經光復路，由慢車道騎入快車道，後方機車閃避不及撞上傷重不治；黎婦家屬認為是為閃避違停在慢車道的自小客車才被後方機車撞上，向鄭姓汽車駕駛及李姓機車騎士求償近300萬元，法官檢視相關證據及車禍鑑定報告，認無法證明自小客車於案發前停放在路旁，而車禍肇事主因係黎婦突然闖進快車道，駁回死者家屬請求，全案可上訴。

家屬起訴說，黎姓婦人於2017年4 月3 日上午11時4 分許，騎乘腳踏車沿屏東縣屏東市光復路由東往西行駛於慢車道，行經該路308之7號前，為閃避前方該路314號前慢車道上鄭姓車主違規停放自小客車，而往左變換至快車道，適李姓男子騎乘機車同向行駛於快車道，行抵該處，自後撞及黎婦騎乘腳踏車，致她人車倒地，頭部受創，送醫不治。鄭及李兩人要共同負起醫療、精神撫慰金等賠償近300萬元。

法官審理，檢視警方提供的路口監視器後，認為無法證明鄭男事故發生前就停放在該路段；而公路總局屏澎區車輛行車事故鑑定會鑑定結果，也指黎婦未靠道路右側並侵入快車道行駛，為肇事原因，李姓騎士閃避不及，無肇事因素，因此判決鄭、李2人免責，原告求償無據駁回。據悉，李姓機車騎士被控過失致死罪部分，檢方不起訴處分。

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