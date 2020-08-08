彰化「酒駕王」！10年被抓11次入監5回　出來又鏘2次...判囚6年

男子10年來酒駕判刑不斷，出獄後卻仍繼續喝被逮。圖／資料照）

記者李忠憲／彰化報導

堪稱「酒駕王」！黃姓板模工10年來已騎機車酒駕11次被逮，入監5次，部分尚未執行完畢。今年4月竟又被警方逮到2次酒駕。彰化地院審結認為，黃男無視酒駕肇事危險性高，仍飲酒後騎機車上路，依公共危險罪判他2年6月，連同未執行部分合併應執行6年。

家住彰化縣大村鄉的黃姓男子是一名板模工，他從2009年開始就因為酒後騎機車被警方抓到，從此酒駕不斷。由於他每次的酒精濃度都超標甚多，加上騎機車搖晃異常明顯，只要被警察撞見，幾乎都是罪證確鑿，依公共危險罪嫌送辦。

黃男前9次酒駕被逮，法官從一開始判他拘役50日可易科罰金，慢慢從2個月、4個月增加，他因沒繳繳罰金只好入監服刑。但他出獄後不久還是酒駕，酒測值高達1.38，被判6月不得易科，他只能再度入獄。期滿出獄的他，5個月後又因「吃燒酒雞」，酒測值超越上次的1.39，再判8月，只好第3次入獄。

黃男2015年出獄，4月在工地喝保力達後騎車回家途中被逮，這次酒測值更高達2，而他卻辯稱明明還可騎車，「一定是酒測器有問題！」再判10月；同年11月，他又酒駕被逮，酒測值0.62，判處11月。

他2016初第4次入獄，應執行1年9月，但獄中表現良好獲假釋，隔年2月出獄。只是，黃男酒癮似乎沒因此戒除，同年10月酒駕返家又被攔下，酒測值1.22，再判關1年，2018年第5度入獄。

黃男2019年出獄，同年7月又酒駕被逮，酒測值0.92，再判1年3月。他今年1月及3月又酒駕被判2年3月，4月又2次酒駕。

承審法官審酌，黃男已有11次酒駕紀錄，竟無視酒駕肇事風險，考量他犯後態度，及其所犯時之車速和所帶來的危險性，日前再判他2年6月。連同合併之前未執行的總共要關6年。

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