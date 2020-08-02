中醫師辯「誤用」硃砂　張彥彤怒斥「太夭壽！根本是蓄意謀殺」

▲張彥彤認為醫師辯稱誤用硃砂太夭壽，根本是蓄意謀殺。圖為日前受訪拍照時苦中作樂比YA。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市衛生局2日公布前台中市議長張宏年一家四口鉛中毒事件調查結果，對中藥「誤用」硃砂的盛唐中醫診所負責人呂世明做出停業1個月、送懲戒並依醫療法送辦。張宏年之子、市議員張彥彤對此表示，「根本是蓄意謀殺，實在太夭壽」，下周將開記者會全部公開。

前台中議長張宏年一家四口鉛中毒，矛頭指向盛唐中醫診所負責人呂世明開的藥有問題，且受害的不只張家。台中市衛生局2日記者會公布，呂開的自費中藥粉含有禁藥硃砂，是造成張家等人鉛中毒主因。呂世明到案說明時辯稱是「誤用」硃砂，衛生局依醫療法將他依法送辦，也遭祭出1個月停業處分並送懲戒，並將持續調查是否還有其他人受害。

請繼續往下閱讀...

▲衛生局調查是中藥出問題，負責醫師呂世明被下令停葉1個月。（圖／台中市衛生局提供）

▲衛生局長曾梓展說明調查結果。（圖／台中市衛生局提供）

市議員張彥彤得知衛生局要開記者會，先在臉書表示，衛生局記者會是府方行動，他不會出面說明。他秉持「幾分證據說幾分話」，許多資料還在準備中，預計下禮拜會召開記者會，親自說明來龍去脈。

張彥彤接受記者電話訪問時說，對於呂世明辯稱「誤用」，他無法置信也無法接受。他表示，一開始是父親張宏年2105年給呂醫師看診，之後媽媽、姊姊和他先後也開始給呂看診拿自費藥服用。

他表示，以他來說，給呂醫師看一次診，沒有花10000元是出不來的。呂辯稱是誤用，他到現在拿過3次藥，3次都有問題也能叫誤用，「根本是謀殺，蓄意謀殺，實在太夭壽！」他未婚，姊姊也只生一個小孩，是否對生孕造成影響也都尚未排除，傷害難以估計。

提到另一位鉛中毒的50多歲婦人，張彥彤說，該名婦人身體狀況發現有異，到台中榮總轉診檢查發現鉛中毒，診所竟然派人去把開給婦人的藥拿走。也因為如此，衛生局掌握的相關事證不多，這樣的醫師才停業1個月，他認為實在太輕。

他表示，目前他正在整理相關資料及就醫單據，下周就會召開記者會全數公開。目前，他尚未決定是否對呂世明求償，但絕對會究責到底。

・淡斑、保濕、勻亮肌膚

【更多新聞】

►又爆鉛中毒！ 台中婦腹痛+骨頭痛 衛生局：該診所病患盡速抽血檢查

►影／染疫工程師足跡包括台中 衛生局：積極配合辦理接觸者採檢及居家隔離

►帶女友續攤點菜竟起酒瘋 台中男塑膠椅狂砸釀2傷...2友勸架也被拖下水