水深及膝！黃牛群「怕爆」逃離農舍狂奔10公里...最後躲佛寺唸經啃草

▲10多隻黃牛跑向海拔530公尺高的四聖鞍（圖／翻攝自四聖庵）

記者羅翊宬／編譯

南韓連日暴雨成災，境內第4大河流蟾津江昨（8）日下午12時更是潰堤100公尺，大水灌進田野、南原市區。全羅南道求禮郡一處牛舍也受到洪水影響，為求生存，黃牛群竟然逃離牛舍、一路往高處狂奔，最後跑到海拔530公尺高的佛寺，悠閒地休息、啃草。

根據韓媒《朝鮮日報》，8日下午1時，突然有10幾隻黃牛成群結隊從牛舍奔向位於全羅南道求禮郡文尺面的四聖庵（사성암）。四聖庵位處鼇山的山頂，研判牛舍水淹及膝，為躲避豪雨和洪患，黃牛才會急忙一路往山頂狂奔，最後在四聖庵內的大雄寶殿前院休息，悠哉地啃草。

▲10多隻黃牛跑向海拔530公尺高的四聖鞍（圖／翻攝自四聖庵）

有民眾在求禮郡艮田面的道路拍攝到如此奇特景象，據悉該地離大雄寶殿有10公里遠，目前未知該黃牛群是否真的為躲避洪患跑了10公里遠，還是從其他牛舍跑出。

據悉，業者發現黃牛群失蹤，接獲消息後，已向寺方聯絡，目前已將黃牛群安置。

▲10多隻黃牛在四聖庵大雄寶殿前院啃草、休息。（圖／翻攝自四聖庵）

根據統計，蟾津江河流氾濫，求禮郡從7日起至8日上午，共降下超過300毫米的暴雨。位於全羅北道任實郡江津面的蟾津江水壩，更是在8日上午10時30分起開啟所有水閘門，每秒排放1700噸的河水。

四聖庵建於西元544年（百濟聖王22年），由名僧緣起祖師（연기조사）所建，當時稱為鼇山寺，為南韓千年古剎。韓劇《The King：永遠的君主》曾來此取景拍攝。

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