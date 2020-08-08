影／南韓第4大河慘潰堤！暴雨沖斷100公尺堤防　溪水灌頂南原市區300人急避難

記者羅翊宬／編譯

南韓因受梅雨鋒面影響，連續數日降下毀滅性暴雨，就連長達212公里的第四大河流蟾津江也發生河堤坍塌、崩潰的現象，暴漲的河水加上雨水全數灌入全羅北道南原市區與農田內，造成25名居民受困、300多名居民緊急避難；另外，總雨量高達500毫米的暴雨降在光州市、全羅南道，2天以來造成8人死亡、1人失蹤。

▲蟾津江河堤崩塌，河水全數灌入南原市中心。（圖／翻攝自Instagram@33arktae_95）

根據《韓聯社》報導，全北消防本部與益山地方國土管理廳今（8）日指出，下午12時50分，全羅北道南原市金池面貴石里金谷橋（금곡교，暫譯）附近沿著蟾津江所興建的河堤，約50至100公尺遭氾濫的河水沖潰。

▲▼南韓第四大河流蟾津江河堤崩塌。（圖／翻攝自Instagram@haeroogil）

▲蟾津江水勢湍急



當局統計，堤防崩塌後，尚未傳出人員傷亡，70多棟民宅與農地慘遭大水淹沒。另外，金池面4處村落300多名居民在聽聞蟾津江水勢暴漲後，便趕緊至金池面事務所旁的文化世界中心避難。

堤防崩塌後，蟾津江的河水蔓延田野、再隨著支流蓼川的溪水全數往南原市中心內灌入，居民們被迫爬上屋頂或村里會館避難，市中心淹成水鄉澤國，消防人員只得搭乘橡皮艇救出受困的民眾。

▲蟾津江氾濫，花開傳統市場（화개장터）慘淹。（圖／翻攝自Instagram@yangsankwonsam）

南韓氣象廳預估，南部地方一直到9日凌晨、中部地方則由8日晚間至10日凌晨間會颳起大風，伴隨著打雷、閃電，降下總雨量超過500毫米的暴雨。

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