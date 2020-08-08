中火開罰1800萬環署撤銷法院駁回　盧秀燕怒批：「官官相護」不排除抗告

▲台中市長盧秀燕批評環保署官官相護，不排除抗告。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府日前對台中發電廠（中火）開罰1800萬，遭環保署撤銷處分，市府不服向台北高等行政法院聲請停止執行遭駁回。市長盧秀燕8日表示，環保署理應「保護環境、保護民眾」，居然「官官相護」，反成「環境殺手」、「保護污染」，市府不排除提抗告。

台中市長盧秀燕今天上午出席「2020餅酒大匯行銷活動」，持續力推台中購物節。會後針對媒體提問關於中火開罰1800萬遭環保署撤銷處分，台北高等行政法院也將環保局提出停止執行聲請撤銷發表談話。

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市長盧秀燕表示，中火超標使用生煤，市府依法開罰，有人污染超標，當然就要加以處罰，不過，環保署居然「官官相護」撤銷台中市政府對中火的處分，環保署理應保護環境、保護民眾，不應官官相護，反而變成「環境殺手」保護污染，以後所有廠商就會有樣學樣，認為環保署願意讓廠商依靠，如果覺得製造污染沒有關係，這是錯誤的。

她說，為了民眾，她未來會繼續努力，也不排除繼續抗告。希望中央、地方一條心，保護民眾，扼止污染，對污染的人或廠商予以處罰，不應該縱容。

據了解，台中市環保局認為中火2019年使用生煤超量，3度開罰共1800萬元。環保署卻撤銷原處分。環保局不服提起行政訴訟。

台北高等行政法院昨日認為，中環保署撤銷罰鍰的原處分，沒有「一望即知」的明顯違法疑義，且中市環保局未來若勝訴便可回復（指罰鍰重新生效），沒有難以回復的問題，至於污染環境、傷害健康等問題，則須經由科學驗證是否具因果關係，因此中市環保局聲請不符停止執行要件，駁回停止執行聲請，可抗告。

盧秀燕也針對近日前台中市議長張宏年一家四口鉛中毒事件表示，檢調正進行偵辦，不論衛生局或檢調單位都已把相關物證帶回，從中應可找到相關患者，市府也會雙向進行，目前資料都由檢方查扣，檢方在偵辦過程中，需要台中配合的地方，市府一定全力協助。

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