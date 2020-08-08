屏東狂賊闖空門被女屋主發現　偷不成竟來硬的...恐嚇得手6萬

記者陳崑福／屏東報導

屏東市陳姓男子，涉嫌闖入屏東縣萬丹鄉民宅行宅，其中女屋主聽到異聲出門查看，返回屋內，赫見對方已站在屋內，向其恐嚇財物，得款6萬多元逃逸，屏東警分局循線7日將他逮獲，發現他涉及更多竊盜等案，依恐嚇取財等罪嫌先移送屏東地檢署偵辦，並已擴大追查。

▲屏東縣刑警大隊會同屏東分局組成專案小組逮獲涉嫌恐嚇取財等案的陳嫌到案，擴大偵辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼起出作案工具、騎機車逃逸。

據悉，萬丹鄉某民宅，一名婦人聽到屋外有異聲，出門查看，未見異狀，回到屋內，嚇然看到一名陌生站在屋內，出言恐嚇拿出財物，否則對她不利，婦人心生害怕，交付6萬多元現金，嫌犯得款逃逸。

屏東縣政府警察局李文章局長極為重視，並要求所屬屏東警分局、刑警大隊隨即組成專案小組，並報請屏東地檢署陳君瑜檢察官指揮偵辦。

經專案小組人員20餘日偵查，運用科技設備釐清案情及涉案人車，最終鎖定住在屏東市一名60歲左右的陳姓嫌疑人涉有重嫌。昨天中午見時機成熟持屏東地方法院核發搜索票，將他逮獲，帶回偵辦，並扣得作案安全帽、失竊車牌、菜刀、運動鞋及現金13萬元等贓證物。

據了解，當天陳嫌欲進入屋內行竊未果，發現屋內有人，先躲起來，等被害人外出查看，乾脆出言恐嚇。專案小組另查出他涉及屏東縣內多起刑案。屏東分局長劉清俊特別呼籲民眾，有類似遭侵害民眾，能出面指認或向警方報案。對適類案件警方絕對嚴正執法，並依法究辦，同時也會加強該區域巡邏、守望，防止類似案件再度發生。

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