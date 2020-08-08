把土地公的香油錢當自己金庫　「花光就來偷」屏東多家廟宇受害

▲高姓男子涉嫌行竊屏東縣枋寮鄉大庄村福安宮香油錢，枋寮警方1天內找到人送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「神明的錢也敢偷！」屏東縣枋寮鄉有網友在地方社群媒體轉貼鄉內大庄村福安宮香油錢被偷，引發熱議，枋寮警方獲悉，調閱監視系統掌握高姓嫌犯，在24小時內將他逮獲，依竊盜罪嫌送辦。

▲▼枋寮分局偵查隊長江啓超說明案情、竊嫌得手騎腳踏車離去畫面。



枋竂警分局於6日晚間接獲民眾於社群媒體轉載，指出轄區內福安宮香油錢有遭人竊取情事，立即指派員警調閱相關錄影監視畫面，偵辦員警如鷹眼般，在比對監視畫面後，很快就認出犯嫌是治安顧慮人口。

由於員警平常執勤時，便針對轄區內可疑對象的掌握，在分析研判其經常出沒地點後，規劃查緝警力，在其可能出現地點持續搜尋，於7日早上9時許發現竊嫌行蹤，經比對相關特徵，他承認沒有固定工作，因肚子餓，因此偷了土地公的香油錢。警方查出除了行竊大庄村六安宮香油錢外，也偷其他土地公廟的，偷來的錢都花光了，訊後依竊盜罪嫌送辦。

分局長黃國源表示，竊嫌非枋寮人，且居無定所，近期經常在枋寮地區活動，因行蹤飄忽不定，原本難以查緝到案，但歸功於枋寮分局同仁平日對治安顧慮人口紮實的資料建立，以及宮廟與警方的合作無間，才能迅速的掌握特定對象，迅速的辨識犯嫌身分，並查緝到案。

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