印度客機墜毀「1死者確診」…救難隊+乘客都要疫檢！　民眾仍聚集圍觀　

▲印度快捷航空失事，醫護人員穿著防護衣救援。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

印度快捷航空撤僑班機7日晚間在喀拉拉邦（Kerala）科澤科德機場墜毀，造成至少18人死亡；而其中1名死者被檢測出感染新冠肺炎，目前當地衛生部門已下令，所有機上乘客、參與救難的人員都必須接受檢測，機場所在的康多蒂市（Kondotty）也成為高風險的隔離區。

快運航空（Air India Express）撤僑班機7日晚間降落失敗衝出跑道，墜谷後機身斷裂，至少造成18死、100人以上受傷，其中16人傷勢嚴重。

據《德干先驅報》（Deccan Herald）報導，喀拉拉邦高級官員賈里爾（KT Jaleel）證實，有1名45歲死者確診新冠肺炎；當地衛生部門已要求所有機上乘客、參與救難的人員都必須接受檢測，到過現場的人都必須進行隔離。

▲民眾聚集在失事現場圍觀。（圖／達志影像／美聯社）



這架編號IX-1344的撤僑班機於7日晚間7時許，載著因新冠疫情大流行滯留杜拜的印度人返國ｍ，原定在28號跑道降落，2度因「順風」問題取消，最後選定10號跑道一側降落；班機最終衝出跑道墜落山谷，機鼻朝下撞擊地面，機體斷成兩截。這也是印度自2010年以來最嚴重的飛安事故。

根據約翰霍普金斯大學數據，目前印度新冠肺炎確診數為208萬8611例，死亡數為4萬4518人，是全球疫情第三嚴重的國家，光是7日的單日確診人數就超過6萬例。

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