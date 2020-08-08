不爽自己夾...客嗆「帶十等嚮導刷1星」管你多好吃！闆娘：這是恐嚇嗎

▲客人不爽要自夾！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

第一次光顧餐廳或小吃店，不少人會查看Google評價以避免踩雷！不過一名老闆娘抱怨，請客人自己夾炸物，最後對方不但沒買，還給1星負評，並嗆聲「我會再來買看看，如果又叫我自己夾，我會拿十等嚮導『們』來刷一星」，讓原PO超傻眼。文章貼出後，引發網友罵爆，「老闆代夾酌收服務費100元！」

「不爆怨會內傷！」一名老闆娘在臉書《爆怨公社》透露，自己開店賣炸物多年，點餐採客人自夾模式，「我們接下籃子，分類處理油炸，鹽酥雞店不都是這樣嗎？」

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直到昨（7）日晚上，一位嬌客上門「口頭」點餐，原PO禮貌回應「你自己夾～」當下無任何異狀，事後卻收到谷歌「一顆星評價」報復。嬌客語帶威脅表示，「要自己夾，服務超棒的喔（我沒買，只要叫我自己夾，我一律給一星，管你多好吃），我會再來買看看，如果又叫我自己夾，我會拿十等嚮導『們』來刷一星。」

▲奧客撂狠話，要用「十等嚮導」身分刷1星！（圖／翻攝爆怨公社）



就怕好名譽被一星評價搞砸，原PO好奇想問，「我是不懂這句是什麼意思，但這算是恐嚇嗎？」接著她無奈解釋，從事的是餐飲業，不是服務業，「不是專門服務您一個人，如果您需要one by one的點餐服務，您可以去麥當當或是肯德德啊」、「或許您不想碰到籃子、夾子、怕油膩，有客人也會這樣，我能理解，但您的評價，讓我很受傷」。

文章曝光後，有達人解釋「如果在google地圖上面常常評價或針對錯誤地標修正會累積積分，就是嚮導，雖然被抱怨的人作法令人不齒，但對於自己不懂的事物，建議先上網查查再批評唷」、「可以檢舉評論，不用客氣...尤其嚮導分數越高的」、「 十等也太廢了，每天評分兩三個店家等級一下就十級...建議店家直接提告，反正之前有案例，當然是店家贏阿，太多奧客不給它們一個教訓，只會越來越過分」。

▲網友透露，怕店家觸及率會降低！（圖／翻攝爆怨公社）



其他網友則砲翻，「妳人太好了還幫他碼，應該不碼讓爆友們去參訪一下十等嚮導長怎樣？」「不需要在意，客人會看星星也會看多數留言是什麼的」、「代夾收$500，以後他來就貼著」、「求店家名，幫刷五星」、「掛一個標註『除傷殘人士無法夾取』，其餘要店員夾取者收一成服務費，敬富貴手上」、「通常這種人，點進去他的各種評論，一定大部分都是這種看起來很欠打的評論」、「所有這人完全不吃自助餐的嗎？吃到飽的餐廳也都不去囉」、「沒買還給評價，這是毀謗了吧」。

▼網友建議蒐證提告！（圖／翻攝爆怨公社）