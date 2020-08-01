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太陽下等10分鐘！雞腿給後面客人...老闆冷回「我沒答應賣妳」　網全怒了

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▲自助餐。（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友今天帶著孩子外出買午餐，點完餐後在大太陽底下等了足足10分鐘；沒想到，老闆竟先給後面來的客人餐點，還理直氣壯地說「我沒有答應要賣妳」，傻眼的她默默離去，而網友們看完也超怒，直呼「不賣不早說！」

苦主在爆怨公社娓娓道來，那家店有賣炒麵，也有賣雞腿便當，當時老闆問她要什麼，她便點了一份炒麵和單點雞腿，等了大概10分鐘，後面來的客人點了兩份雞腿便當，結果老闆直接把雞腿賣給人家。

請繼續往下閱讀...

女網友見狀立刻表明，是她先點餐的，怎料老闆冷冷地回說，「我沒有答應要賣妳啊！」一席話讓她無言以對，只好摸摸鼻子載著孩子騎走，也忍不住抱怨「如果不賣不早點說，還浪費我10分鐘曬太陽。」

雞腿便當,便當。新LOGO（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

對於老闆的做法，網友們也無法理解，紛紛怒回「有病的老闆，不賣早點說啊」、「不賣怎不說」、「不賣可以說啊，讓人乾等是X小，看太陽曬一曬會不會生根發芽嗎」、「不賣無所謂可以提前說，這樣感覺很差」、「老闆好怪，不賣先講一聲吧」、「老闆真的機車！公布出來吧！他可能嫌生意太好」。

眼看不少人要求公布店家，原po連忙緩頰，「就單純抱怨沒買到雞腿，店家賣不賣是他的自由，下次不去光顧了，不公布店家，大家都是賺口飯吃。」

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