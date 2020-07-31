逛百貨公司被冷落！她無奈「可能看我邋遢」…網反讚：我都希望店員別理我

▲太過熱情的積極推銷，反而會讓客人產生壓力。非當事人。（示意圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

最近不少人領到振興三倍券後，紛紛到百貨公司採購衣服、生活用品等等。一名女網友表示，日前和朋友一起去挑父親節禮物，不知道是不是因為客人太多，「看了好幾間服飾、保養品，感覺店員都愛理不理的」。其他網友卻回應，其實他們反而比較喜歡這種，「店員太熱情的我會直接走出去」。

原PO在PTT表示，她已經有一段時間沒去逛百貨公司，當天的經驗卻不太好，尤其是在1樓逛保養品時，店員都沒有積極介紹或招呼客人，「可能看我們穿得微邋遢，覺得我們只是看看而已」，這讓她聯想到上次去看按摩器時，同樣也是穿著T恤配球褲，店員態度也很冷淡，「有時候碰到冷漠的店員，當下覺得不如上網買比較好，還不用被冷落」，好奇地問大家，買東西是否也很注重店員的服務態度？

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▲也有人享受店員熱情介紹，被服務的感覺。（示意圖／免費圖庫pixabay）



多數網友回應，其實店員太積極也會讓客人有壓力，反而比較喜歡不主動打擾的店員，才能放鬆慢慢逛，不過，客人有疑問詢問店員時，店員如果還不理會或口氣不佳，那就會大扣分，「我都希望店員不要理我欸，我只想看我的」、「我肯買時會理我客氣就好，不打算買時會少問，也希望店員別關切」、「我希望除非我詢問，不然不要理我。」

但也有人認為，店員熱情介紹非常加分，才會讓客人覺得有被重視的感覺，畢竟服務也是購物體驗重要的一環，「現場買就是要感受服務，不然我上網買就好還比較便宜」、「會注意，覺得服務包含在產品附加價值。」一名網友指出，店員冷淡和主動招呼是兩回事，遇到客人應該都要主動招呼，「對方説不用或是沒關係我自己看，就退開直到客人詢問，但不等於可以不用上去跟客人問好。」