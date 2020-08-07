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綠黨余筱菁遭新竹縣議會停權　邱顯智批：多數黨霸凌少數黨

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▲▼新竹縣議員余筱菁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綠黨新竹縣議員余筱菁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

綠黨新竹縣議員余筱菁因多次反對縣府現階段的焚化爐興建案，新竹縣議會於今年6月17日以19比5的票數，表決通過對余筱菁「定期停止出席議會」的處分，余筱菁將不得出席8月10日到8月14日召開的第10次臨時會。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智7日表示，《地方制度法》在沒有明文規定的情況下就直接禁止議員開會，不僅非常不合理，也嚴重傷害民主制度。

新竹縣議會日前召開臨時會，在紀律委員會議程中，討論余筱菁在臉書發文言論是否有誹謗議會名譽，經表決以19比5票通過，余筱菁將在下一次臨時會中，處以「定期停止出席議會」為懲戒，停止出席時間為民國109年8月10日至8月14日止。

邱顯智7日上午於立法院召開「地方自治金鐘罩？地方議會橫著走 黑箱霸凌無法管」記者會，並邀請時代力量新竹縣議員連郁婷、綠黨秘書長張竹芩、綠黨竹北市民代表陳冠宇、公督盟副執行長田君陽以及時代力量智庫執行長李兆立與會出席。邱顯智表示，內政部身為《地方制度法》的主管機關，應該好好檢視地方議會的規定和做法，是否有不合理地限縮議員職權、是否公開透明等規定。

▲▼時代力量「地方議會會議公開透明執行度及議員出國考察報告規範」記者會 邱顯智堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱顯智召開「地方自治金鐘罩？地方議會橫著走 黑箱霸凌無法管」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

邱顯智指出，《地方制度法》並無授權內政部訂定停止議員出席議會的權限，地方議會訂定的自治條例，卻又自行增加「有損議會名聲」這種主觀意識強烈的行為，這兩個逾越母法授權的規定再透過政黨政治，造成「多數黨可以霸凌少數黨」的結果，內政部必須說明清楚，為何《地方制度法》在沒有明文規定的情況下，就可以直接禁止議員開會，不僅非常不合理，也嚴重傷害民主制度。

張竹芩也說，《地方制度法》並無授權內政部訂定「停止議員出席議會」的權限，當法律的適用性存在模糊地帶，中央主管機關卻採取消極的態度，其實是忽略了每個地方議會的特殊生態，讓一體適用的原則成為不同樣態的地方議會藏污納垢的機會。

陳冠宇指出，議會本該是呈現多元民主的聲音，透過民意代表的溝通與共識，使社會不同聲音能順利在議事堂裡得到整合，而不是透過街頭抗爭來跟政府傳遞訴求。他說，若可以透過政黨多數席次決定民代的去留，那新竹縣將會是永遠的一言堂，包含時代力量綠黨在內的小黨，就只能乖乖在議會裡陪座四年，無法將人民的聲音與需求傳遞進議會裡。

連郁婷則表示，在憲法追求言論自由的精神下，內政部立即檢討是否會造成少數黨或無黨籍議員的寒蟬效應，若刑法賦與民意代表言論免責權，則縣議會本身更不應該以言論為由，禁止特定議員出席議會的權利。

田君陽指出，地方議會議事資訊公開規定自今年施行至今已逾8個月，尚有南投縣議會和屏東縣議會未將各委員會影音檔公開，而包括台北市、新北市、桃園市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、金門縣、基隆市等10個縣市議會則未將程序委員會及紀律委員會影音檔公開。

田君陽說，全台地方議會一年合計審議的預算額度高達1兆新台幣，無論是程序委員會、常設委員會甚或是尚未法制化的政黨協商都是預算實質審查的場域，其中苗栗縣議會已經連續26年分文未刪預算，導致縣庫破產發不出薪水，新竹縣議會則是16年分文未刪，導致財政紀律嚴重崩壞。

李兆立表示，地方議會各種亂象的重要根源，就是議會不夠透明，時代力量雖然肯定內政部修訂《地方立法機關組織準則》，但至今仍有許多議會尚未落實，要求內政部拿出具體作為，絕不能放任議會透明一國兩制。

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