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獨／僑德國小爽賺1400萬「光電風雨球場」　校長衝經費下場卻超慘

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記者吳奕靖、許宥孺／屏東報導

屏東枋寮僑德國小興建光電屋頂的風雨操場，但沒想到卻遭到當地部分居民質疑，甚至還遭到時代力量立委陳椒華召開公聽會：「減碳、發展綠能，不應以砍樹為前提」。不過校長賴建戎出面說明委屈表示並沒有減少綠地，而是增加學生免除曬太陽的活動空間，而且未來還能幫助學校減少電費支出。

▲爭取廠商建1400萬風雨球場給學生使用，僑興國小校長慘被轟爆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲爭取廠商建1400萬風雨球場給學生使用，僑德國小校長慘被轟爆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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雖然學校還在放暑假期間，不過僑德國小校長賴建戎還是不得閒，因為近期學校增設風雨球場惹議，讓他真的傷透腦筋，就在7日出面說明當初興建風雨球場的原因，他說：「興建一座簡易的風雨球場就要價890萬，若是比較好像是廠商這次幫忙製作的就要1400萬，要等這樣的風雨球場來，要有契機！我們只能申請而已，過不過？要幾年？我們都沒有做一個評估的部分」，言談中透露的些許無奈，因為要向政府爭取經費來蓋風雨球場，賴建戎坦白說光是屏東縣內有2百多所國小，所以要排到僑德國小，除了運氣之外，還真的不知道該怎麼形容。

▲爭取廠商建1400萬風雨球場給學生使用，僑興國小校長慘被轟爆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲爭取廠商建1400萬風雨球場給學生使用，僑德國小校長慘被轟爆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲爭取廠商建1400萬風雨球場給學生使用，僑興國小校長慘被轟爆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲爭取廠商建1400萬風雨球場給學生使用，僑德國小校長慘被轟爆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就是不想等，想要主動爭取，所以才會跟太陽能光電廠商來合作，由他們來出資幫學校興建風雨球場，不但一塊錢都不用付之外，還能讓學生有2個籃球場大以及一個游泳池的活動範圍都能有「遮陽」的空間，而且台電也允諾學校，未來之後還能夠「優先」使用電力之外，也能夠幫學校未來減低電費的成本支出，畢竟「班班有冷氣」，但是問題在於電費支出，所以興建光電屋頂的風雨球場，都是考量到學生立場。

▲爭取廠商建1400萬風雨球場給學生使用，僑興國小校長慘被轟爆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲爭取廠商建1400萬風雨球場給學生使用，僑德國小校長慘被轟爆 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲爭取廠商建1400萬風雨球場給學生使用，僑興國小校長慘被轟爆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲爭取廠商建1400萬風雨球場給學生使用，僑德國小校長慘被轟爆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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