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綠黨議員余筱菁「焚化爐BOO關窗」遭停權　法院裁定：下週可出席會議

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▲綠黨議員余筱菁「焚化爐BOO關窗」遭停權　「定暫時狀態」獲准。（圖／翻攝余筱菁臉書）
▲余筱菁因「焚化爐BOO案關窗」，遭到縣議會以19：5通過「停權1個臨時會期」。（圖／翻攝余筱菁臉書，下同）

記者陳凱力／綜合報導

新竹縣議員余筱菁日前因「焚化爐BOO案關窗」，遭到縣議會以19：5通過「停權1個臨時會期」，案經余筱菁向台北高等行政法院聲請「定暫時狀態」假處分後，於本月7日獲准，余筱菁確認可出席下週的議事問政，而對此，縣議會秘書長張煥光則表示「會抗告」，如果抗告成功，將請法官延後、且明定對余筱菁停權處分的執行日期。

多次因反對縣府現階段的焚化爐興建案的余筱菁，在4月24日以臉書發文，針對新竹縣府決定用BOO方式新建焚化爐一案表達反對，還因另名程序委員張益生，在開會期間，「以內部會議並非民眾請願時間」為由而關上窗戶、拉上窗簾，遭到余筱菁認為對方「阻擋住窗外民眾陳情的聲音」、「且依照防疫標準應該敞開通風的窗戶」等理由槓上。

▲綠黨議員余筱菁「焚化爐BOO關窗」遭停權　「定暫時狀態」獲准。（圖／翻攝余筱菁臉書）

▲縣議員張益生則認為，自己因支持焚化爐政策，就遭余影射「不面對民意」、「圖利唯一一家投標廠商」讓他氣憤難平，先後向檢院提告、自訴余筱菁涉嫌加重誹謗他，另提案以余筱菁毀謗縣議會名譽為由送請紀律委員會調查。

余筱菁事後更在臉書表示，「新竹縣民很卑微」，文末還#Tag「#BOO不要變歐歐」、「#圖利唯一一家投標廠商」、「#氣爆廠商來標」、「#閉緊緊的最高民意機構！？(呵)」、「民眾表達抗議是他的權益，我們都是人民一票一票投出來，今天在程序委員會...當他們拉起窗簾的時候，我真的覺得身為新竹縣民很卑微」。

而被影射的縣議員張益生則認為，自己因支持焚化爐政策，就遭余影射「不面對民意」、「圖利唯一一家投標廠商」讓他氣憤難平，先後向檢院提告、自訴余筱菁涉嫌加重誹謗他，另提案以余筱菁毀謗縣議會名譽為由送請紀律委員會調查。案經送新竹縣議會紀律委員會，委員會於6月11日開會通過，余筱菁為累犯，做出「應停權1個臨時會會期的決議」。

余筱菁不服，向台北高等行政法院聲請「定暫時狀態」假處分，於8月7日獲准，於本案裁判確定前，至中華民國109年8月10日至14日止，得出席相對人第19屆第10次臨時會。

▲綠黨議員余筱菁「焚化爐BOO關窗」遭停權　「定暫時狀態」獲准。（圖／翻攝余筱菁臉書）

▲經余筱菁向台北高等行政法院聲請「定暫時狀態」假處分獲准，於本案裁判確定前，至中華民國109年8月10日至14日止，得出席相對人第19屆第10次臨時會。

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