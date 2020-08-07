　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美衛生部長訪台　國會「台灣連線」議員：應再派閣員弔唁李登輝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼故總統李登輝追思會場。（圖／翻攝總統府Flickr）

▲故總統李登輝追思會場。（圖／翻攝總統府Flickr）

實習記者林宣佑／綜合報導 

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日訪台，引起北京強烈不滿。阿札爾是《台灣旅行法》生效後，首位來台的閣員。促成《台灣旅行法》的國會「台灣連線」議員對此表示大力支持，美國參議院軍事委員會主席英霍夫（Jim Inhofe）致函蓬佩奧，要求閣員訪台弔唁李登輝。

阿札爾是1979年來，來台層級最高的美國官員。訪台期間，將與總統蔡英文和衛福部長陳時中會面，討論台灣的成功防疫經驗。阿札爾曾多次在公開場合呼籲讓台灣加入世界衛生大會，他在受訪時表示，希望強化美台之間在全球衛生及經濟上的合作。

根據《美國之音》報導，美國國會兩黨議員皆對這次出訪有正面評價，共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）在受訪時說，「這非常好，與去年通過的立法方向一致，這將是一個非常具有希望的信號。」

長期致力於美台事務的議員英霍夫還透露，他已致函美國務卿蓬佩奧，希望可以安排閣員級的官員到台灣弔唁前總統李登輝。英霍夫表示還不確定人選，「他們正在討論中，我的要求是必須是閣員級」。

在美中軍事、貿易、科技等領域相互對抗之際，台灣問題是兩國之間最敏感的議題。美國智庫戰略與國際研究中心中國項目專家葛來儀向《華爾街日報》表示，「美國和台灣之間有幾件事需要總統批准，軍售是其一，另一個就是閣員部長的訪問。」中國外交部發言人汪文斌強調，中方敦促美方「停止一切形式的美台官方往来」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黎巴嫩「2750噸硝酸銨爆炸前硬塞照」曝光　倉庫內部擠爆…3工人玩命工作！

她找閨密開生日趴「驚見未婚夫也歸me雙人激戰」　怒開2槍轟爆對方軀幹！

幹嘛裝不認識我！新人甜蜜婚禮「潑辣妹挺孕肚衝入場」：你孩子在這…全場凍僵

新婚夜找小姨子發洩！爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：姊妹丼不是這樣吃

貝魯特爆炸第一批消防員曝光！3人猛撬開門　灰飛煙滅後「剩滿地碎衣服」惹哭家屬

TikTok遭美國用戶提集體訴訟　為求微軟順利收購…恐面臨天價賠償金

「有聲音告訴我買就對了」他狂買25張「同號彩券」全中　自爆秘訣

影／南韓第4大河慘潰堤！暴雨沖斷100公尺堤防　溪水灌頂南原市區300人急避難

南韓驚傳機師確診！「濟州航空」開完4趟發現不對勁　篩檢才知事情大條

伸手拿零食…遭比特犬發狂撕咬！他崩潰吼來不及逃　「縫線爬滿小臉」慘毀容

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

TikTok遭美國用戶提集體訴訟　為求微軟順利收購…恐面臨天價賠償金

「有聲音告訴我買就對了」他狂買25張「同號彩券」全中　自爆秘訣

影／南韓第4大河慘潰堤！暴雨沖斷100公尺堤防　溪水灌頂南原市區300人急避難

南韓驚傳機師確診！「濟州航空」開完4趟發現不對勁　篩檢才知事情大條

伸手拿零食…遭比特犬發狂撕咬！他崩潰吼來不及逃　「縫線爬滿小臉」慘毀容

美墨邊境發現「400m隧道」…設有通風設備與鐵軌！　執法人員：史上最複雜

更新／索馬利亞首都軍事基地爆炸！濃煙竄天　至少8死15傷

又現教會群聚感染！信徒禮拜完聚餐「未戴口罩」　害幼兒園2名學童感染

偷改閻羅王「生死簿」？新研究發現：「冬眠」可延長人類壽命

她訂Uber Eats開門傻了！外送員「手在滴血」抓食物送達　袋上還濺滿紅色液體

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

逢甲「套房王」出租近千套房！月租600萬收到煩…網友看傻了

Angelababy為倪妮慶生！　連續7年發文曝「神仙閨蜜情」

蕭亞軒脫口：我放棄了…　遭粉絲怒罵「一天到晚瘋瘋癲癲」親自留言反擊

T妹想幫免費宣傳…遭飯店公關咆哮「形象不符不需要」！　氣炸怒嗆：狗眼看人低

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

國際熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

貝魯特爆炸中心　「死屍」突睜眼

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

她訂Uber Eats　開門見外送員「手在滴血」抓食物

「有聲音告訴我買就對了！」　他狂買25張「同號彩券」全中獎

詭異！成田機場驚現「1985年墜毀客機」蹤跡

金正恩超親民！親駕豪華休旅巡察　災民開心迎接

TikTok遭提集體訴訟　恐面臨天價賠償金

杜拜飛印度班機　衝出跑道斷兩截

印度客機墜谷　民航局9年前就警告

他被比特犬撕咬　小臉爬滿縫線慘毀容

4年前神預測川普會當選　美史學家曝新預測

偷改閻羅王「生死簿」？關鍵在「冬眠」

更多熱門

相關新聞

赴港台女「說詞反覆」　指揮中心坦言棘手

赴港台女「說詞反覆」　指揮中心坦言棘手

一名台灣女性入境香港遭到確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（6）日表示，個案是居住北部的50多歲本國籍女性，由於她確診住院之後才出現症狀，症狀前兩天才有感染力，估計在台期間無傳染之虞，但是否在台感染還需調查。然而由於個案說詞反覆，調查棘手，還無法確認活動時序與詳細地點，會透過手機紀錄分析足跡，進一步匡列接觸者。

前日相森喜朗來台悼念李登輝　指揮中心：不用隔離檢疫

前日相森喜朗來台悼念李登輝　指揮中心：不用隔離檢疫

印度確診破200萬　死亡率僅2％

印度確診破200萬　死亡率僅2％

走店也要省　一句話讓老司機開心

走店也要省　一句話讓老司機開心

外交部感謝前日相9日率團訪台悼念李登輝

外交部感謝前日相9日率團訪台悼念李登輝

關鍵字：

美中關係外交北美要聞台灣新冠肺炎李登輝

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面