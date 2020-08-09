2採陰性才入境！美衛生部長下午抵台　見蔡英文「全程強制戴口罩」

▲ 美國衛生部長艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國衛生部長艾薩將於今天下午率團搭乘專機抵達台灣，他是1979年以來訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員；在台期間將會見總統蔡英文和多位部會首長，並全程採取防疫措施。

美國衛生部一名發言人表示，艾薩（Alex Azar）此行是要傳達美方肯定台灣防治2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的成就，也見證台美具有共同信念，即開放、民主的社會是成功因應疫情的不二法門。

發言人說，艾薩在台期間將會見蔡總統及幾位部長。美國衛生部近日與台灣相關單位就訪團防疫措施持續密切溝通，所有訪團成員除了必須提出離美前72小時內檢驗為陰性的報告，抵台後還需通過檢測才能入境。

在台期間，訪團成員出入公共場所一律戴口罩，並將與民眾接觸的機會降到最低；若艾薩因公開致詞需將口罩取下，他將與周遭人士保持社交距離，以確保各方健康安全。

關於艾薩訪團防疫作為，衛生福利部長陳時中昨天表示，訪團專機來台、專人引導，團進團出，全程防護，並與一般民眾動線分離。

艾薩是1979年台美斷交以來訪台的美國閣員中，總統繼位排序最高的一位。根據美國「總統繼任法」，衛生部長的排序高於曾訪台的運輸部長和能源部長等官員。

美國在台協會（AIT）5日發布的新聞稿指出，艾薩此行將由協會主席莫健（James F. Moriarty）、美國疾病管制與預防中心首席醫療官沃爾夫（Mitchell Wolfe）、美國衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）、美國衛生部全球事務辦公室主任格里格斯比（Garrett Grigsby），以及其他政府成員陪同。