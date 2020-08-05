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陸衛健委：烏魯木齊、大連聚集性疫情得到有效控制

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▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

▲大陸有地區新冠肺炎疫情復發。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

針對近期新疆烏魯木齊、遼寧大寮新冠肺炎疫情復發，大陸國家衛健委官員在5日舉行的發布會上指稱，兩地疫情的「快速發展勢頭」，已得到有效控制，防控、救治、溯源等工作都在有序推進中。

大陸國新辦5日就提高新冠病毒檢測能力有關情況舉行發布會，會上指出截至7月底，全國核酸日檢測能力達到484萬人份，若香港向中央求援，會提供相應的協助。

▲▼大陸國家衛生健康委醫政醫管局監察專員焦雅輝。（圖／取自央視新聞）

▲大陸國家衛生健康委醫政醫管局監察專員焦雅輝。（圖／取自央視新聞）

至於近期烏魯木齊、新疆疫情復發，國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝表示，7月16日0時到8月4日24時，新疆累計報告新型冠狀病毒肺炎確診病例670例，無症狀感染者164例；另遼寧累計報告新冠肺炎確診病例90例，無症狀感染者28例。

她指出，這兩起疫情具有幾個共同特點。第一，疫情初期發展進展比較迅速，按照統計來看，像新疆烏魯木齊從7月16日報告第一例病例以來，在第一個潛伏期就是在第一個14天之內，感染的人數快速增長到550多例，遼寧大連在報告第一例病例以來，在不到10天的時間內，感染人數快速超過了100例。

第二，此次疫情以青壯年的感染者為主。焦雅輝說，據統計，新疆的病例平均年齡35歲，大連的病例平均年齡41歲，由於是以青壯年為主，也就決定了他們具有第三個特點，就是這些病例是以輕症和普通型為主，所以，整體的病情不是很嚴重，在兩週內就已經有病例出院了。

焦雅輝說，官方從湖北、北京、黑龍江、吉林等相關省份調撥了11.6萬毫升的恢復期患者血漿，給兩地用於加強患者特別是重症患者的救治，還有250支的免疫球蛋白。「通過這些綜合舉措，兩個地方疫情快速發展的勢頭得到了有效控制。」

據大陸國家衛健委今晨通報，8月4日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例27例，其中境外輸入病例5例（上海2例，北京1例，四川1例，陝西1例），本土病例22例（均在新疆）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

值得注意的是，浙江據杭州市政府8月5日中午通報，杭州5日凌晨新增報告一例新冠肺炎無症狀感染者，該19歲男性為新疆喀什地區莎車縣人，7月13日時，他經烏魯木齊轉機從喀什飛抵上海虹橋機場，7月15日下午坐高鐵到杭州，前往浙江大學醫學院附屬第二醫院眼科中心就診，在手術前被檢測出新冠病毒核酸陽性，已被送到集中隔離點，該院463位醫務人員隨後進行病毒檢測，目前全為陰性。

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