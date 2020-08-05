3立委涉貪遭羈押創紀錄…裁定後倒數計時　律師團趕周一前抗告

▲立委廖國棟、陳超明、蘇震清，北院8月4日裁定羈押禁見，若要抗告，律師團們須於8月10日前提出。（圖／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

北院歷經53小時訊問，4日裁定含3名現任立委等7名被告羈押禁見，創司法紀錄，幾名立委在北所首日心情平靜，但想爭取自由得把握時間了，陳超明委任律師徐嘉翊表示，4日在羈押庭上簽名後，北院就認定裁定已送達，若要抗告須在5日內提出，而期限碰上禮拜天順延一日，他已與陳超明家屬研擬在禮拜一（10日）前提出，情況相同的律師們，預期也會在期限內抗告。

對陳超明在4日上車前情緒激動一事，邱嘉翊律師表示，他也是看了報導才知道，這兩天會與陳超明見面釐清案情，並在禮拜一前提抗告。

蘇震清律師張世和僅回覆「將與家屬討論」，但應也會在期限內抗告，廖國棟委任律師則至截稿前均未接電話。

立委廖國棟、陳超明、蘇震清，在羈押庭上皆否認收賄，廖國棟稱「合憲合法」、蘇震清則稱「都是借貸」，陳超明於4日上囚車前往北所前，還一度在法院拘留室咆哮。

蘇辦主任余學洋於法院訊問時，提及家人一度情緒激動，發出巨大聲響傳遍法庭；廖辦主任丁復華則稱，為照顧小孩絕不會逃跑。

涉嫌行賄的前太流董事長李恆隆，他的委任律師杜英達受訪時表示，雖確實有送票，但是為了對抗不正義；白手套郭克銘也否認犯罪，法院認7名被告嫌疑重大、又都否認犯罪，為免他們在外串證，裁定羈押禁見。

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