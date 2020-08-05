　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3立委涉貪遭羈押創紀錄…裁定後倒數計時　律師團趕周一前抗告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼立委廖國棟、陳超明、蘇震清，北院8月4日裁定羈押禁見。（圖／記者羅志華攝）

▲立委廖國棟、陳超明、蘇震清，北院8月4日裁定羈押禁見，若要抗告，律師團們須於8月10日前提出。（圖／ETtoday新聞雲）

記者羅志華／台北報導

北院歷經53小時訊問，4日裁定含3名現任立委等7名被告羈押禁見，創司法紀錄，幾名立委在北所首日心情平靜，但想爭取自由得把握時間了，陳超明委任律師徐嘉翊表示，4日在羈押庭上簽名後，北院就認定裁定已送達，若要抗告須在5日內提出，而期限碰上禮拜天順延一日，他已與陳超明家屬研擬在禮拜一（10日）前提出，情況相同的律師們，預期也會在期限內抗告。

對陳超明在4日上車前情緒激動一事，邱嘉翊律師表示，他也是看了報導才知道，這兩天會與陳超明見面釐清案情，並在禮拜一前提抗告。

蘇震清律師張世和僅回覆「將與家屬討論」，但應也會在期限內抗告，廖國棟委任律師則至截稿前均未接電話。

立委廖國棟、陳超明、蘇震清，在羈押庭上皆否認收賄，廖國棟稱「合憲合法」、蘇震清則稱「都是借貸」，陳超明於4日上囚車前往北所前，還一度在法院拘留室咆哮。

蘇辦主任余學洋於法院訊問時，提及家人一度情緒激動，發出巨大聲響傳遍法庭；廖辦主任丁復華則稱，為照顧小孩絕不會逃跑。

涉嫌行賄的前太流董事長李恆隆，他的委任律師杜英達受訪時表示，雖確實有送票，但是為了對抗不正義；白手套郭克銘也否認犯罪，法院認7名被告嫌疑重大、又都否認犯罪，為免他們在外串證，裁定羈押禁見。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
曾志偉太太病逝！　朱錫珍生前沉默當「隱形的另一半」
每年砸300萬整型　羅霈穎「最後一次醫美」前遇死劫
9歲女童狂奔200米追娃娃車！「丟包女師」出面認錯了
3分鐘「急改口」...境外生開放政策急轉彎！教育部次長曝原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9歲女童狂奔200米追娃娃車！「丟包女師」出面認錯了　還原處罰過程

3立委涉貪遭羈押創紀錄…裁定後倒數計時　律師團趕周一前抗告

消防員「騎YouBike換名牌腳踏車」　同事氣炸：偷遍自家人…泡麵3C高粱酒都不見

青峰恩師註冊商標連奶瓶都不放過…蘇打綠被迫改名「魚丁系」　團員提告討回

「爬上你身體」半年狂戰客服妹7次！人夫加碼曝「開房細節」…老婆聽完心碎

3千元約國中女到摩鐵嘿咻口交　色男拍裸照+影片下場曝

指控陸網軍資金來自「南農中心」　台網軍頭楊蕙如被控妨害名譽不起訴

台南衛生局女秘書嗆前夫：不撤告看不到小孩　謝龍介：這種作法有點太超過

越南勞工寶特瓶粉碎機撥料...左手臂瞬間被捲入扯斷！壞死無法接回

翁找失蹤妻30年…警三度送驗無名屍竟是「男的」　法醫研究所查出陳年真相

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

膽小柴遇4汪：太多狗了好可怕　嚇到「急埋爸爸胯下」抱腿哭哭

吃迴轉壽司驚見別桌「藏盤技巧」 花40元吃80元食材...引網友砲轟

9歲女童狂奔200米追娃娃車！「丟包女師」出面認錯了　還原處罰過程

3立委涉貪遭羈押創紀錄…裁定後倒數計時　律師團趕周一前抗告

消防員「騎YouBike換名牌腳踏車」　同事氣炸：偷遍自家人…泡麵3C高粱酒都不見

青峰恩師註冊商標連奶瓶都不放過…蘇打綠被迫改名「魚丁系」　團員提告討回

「爬上你身體」半年狂戰客服妹7次！人夫加碼曝「開房細節」…老婆聽完心碎

3千元約國中女到摩鐵嘿咻口交　色男拍裸照+影片下場曝

指控陸網軍資金來自「南農中心」　台網軍頭楊蕙如被控妨害名譽不起訴

台南衛生局女秘書嗆前夫：不撤告看不到小孩　謝龍介：這種作法有點太超過

越南勞工寶特瓶粉碎機撥料...左手臂瞬間被捲入扯斷！壞死無法接回

翁找失蹤妻30年…警三度送驗無名屍竟是「男的」　法醫研究所查出陳年真相

不斷更新／張正偉、高國輝適時安打再攻2分　5局富邦3比1樂天

中職／曾豪駒不滿判決抗議　球迷氣到丟寶特瓶被請出場

復合玄彬傳半年　宋慧喬「激露北半球酥胸」…近況美出新高度！

「電腦斷層」可協助驗屍！法醫研究所說話：羅霈穎案也適用

誤信詐騙話術痛失畢生積蓄　花蓮警提醒詐騙慣用「關鍵詞」

訊息不回＝沒興趣！專家曝「不尬聊3招」秒攻心房...保持神秘感超重要

曾志偉太太病逝！　朱錫珍生前沉默當「隱形的另一半」

不斷更新／米蘭達5局無失分　中信2比0暫時領先統一

再次搬家！勞瑞斯牛肋排餐廳將遷移到BELLAVITA　秀用餐照片折千元

發泡錠怎麼吃才對？專業藥師揭3大注意事項，以免無效還傷身

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

即／「半顆人頭」漂河面！關渡大橋觀景台釣客嚇壞

美牙助驚見更衣間牆上黑點　邪惡鏡頭只瞄準私密處

呻吟聲高潮迭起全都錄　台南市衛生局長偷情女祕書

水泥工性侵　超商女店員哭：法官救我

熱心女店員騎車猛追丟包女童娃娃車

嘉義民雄女童追娃娃車！安親班師竟謊稱她走失

即／北投2歲女童兒科診所突昏迷！　送醫搶救中

恩師姪女願意私奔卻不給碰　長輩催生才「灌精生子」

21歲警遭撞腦死！父母心碎重回現場招魂

大三生加入詐騙集團　騙大陸人進帳200萬

偷情鹹濕對話曝光　她「忙」到最高點老公突來電

女主播10萬香水叫他買單　李恆隆：就當交朋友

更多熱門

相關新聞

誰讓蘇震清們走進那個門？

誰讓蘇震清們走進那個門？

「英系」接連出包之後，綠營內出現「英系害死蔡英文」的論調。但與其指責這些英系立委，不如回頭問問，是誰讓這些人進了「英系」的大門的？蔡英文雖然以817萬史上最高票連任，看似聲望、政治實力都達到頂峰，但蔡英文在資源分配方面，一直都有很嚴重的問題。

蘇震清曾向王爺發誓「若做違法事願退出政壇」

蘇震清曾向王爺發誓「若做違法事願退出政壇」

蘇震清被羈押牽動屏東縣長佈局　鍾佳濱：覆巢之下無完卵

蘇震清被羈押牽動屏東縣長佈局　鍾佳濱：覆巢之下無完卵

吳斯懷提國會收賄案批蘇貞昌「不遑多讓」

吳斯懷提國會收賄案批蘇貞昌「不遑多讓」

黃暐瀚：立委收賄案「像極了愛情」

黃暐瀚：立委收賄案「像極了愛情」

關鍵字：

立委廖國棟陳超明蘇震清羈押抗告

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／新一波疫情再起　侯友宜「要有心理準備」：新北5大場所實名制、戴口罩

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

獨／金六結新兵「味覺異常」今送醫採檢

更多

最夯影音

更多
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面